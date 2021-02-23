德语媒体：中国将失去通往世界的门户

（德国之声中文网）只有“爱国者”才可在香港政界担任要职，而如何定义“爱国者”则要由北京的中国共产党来确定。《世界报》发表评论称，此举必将吓跑外国投资者，北京的当权者届时将得不偿失。这篇题为《中国将失去通往世界的门户》的评论写道:

”今天的香港正在逐步丧失其国际认可。北京在不遗余力地损害香港特区作为东亚最重要经济和金融中心的地位。‘一国两制’已经荡然无存，而中国以大度、稳健和政治智慧创造经济奇迹的形象也几乎损失殆尽。

本周一，作为习近平亲信的中国港澳办主任夏宝龙在一次研讨会上宣布：首先只有‘爱国者’才可在香港政府、立法会以及司法机构担当要职，其次，只有热爱祖国和热爱共产党的人才是‘爱国者’。他表示，这是一国两制的核心。”

计划中的选举改革方案旨在禁止“制造骚乱”和“违背就职誓言”担任要职。而此前入选区议会的反对派候选人也将依照新法受到追诉。评论写道：

“香港的法治和政治权利已经名存实亡。八十年代，北京和伦敦制定的‘基本法’已经成为历史。而这一发展必将对香港在国际市场上所扮演的角色产生影响。外国对华投资的半数以上是通过香港完成的，而得益于此间相对自由的银行体制，香港也是中国进入国际金融市场的重要环节。而一旦国际间对香港失去信任，香港的上述优势也将瞬间消逝。香港所拥有的经济活力、专业人才以及国际网络，绝不是上海、青岛或大连能够取而代之的。

北京的当权者们也许认为，借助金钱和党的权威就可以使各种心理和政治因素不再产生影响。然而，一旦香港成为受北京遥控的党国组件，人权标准和经济兴衰都由党的政治局所把持，那么，中国也就失去了通往世界的门户。”

北京计划推行“爱国者治港”原则的表述也引起了网络新闻平台T – Online的关注，相关报道称，其实北京最新一轮针对香港的高压政策从2019年就已经开始了。文章写道：

“尽管香港从未有过真正意义上的民主，但当地仍得以涌现出一支规模有限、却活力十足的反对派力量。反对派在区层面的选举中也获得了一些胜利。2019年爆发规模庞大、时而夹杂暴力色彩的抗议活动以来，北京实施了高压政策。去年的人大会议上制定了针对香港的国安法。

夏宝龙发表上述讲话之后，一般认为，北京将不再会允许反对派人士参加选举。夏宝龙强调，必须填补‘漏洞’，不许‘反华捣乱分子’混入政界。

一年前，北京罢免了当时的港澳办主任张晓明，并以夏宝龙取而代之。”

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