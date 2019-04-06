德语媒体：中国对欧盟的“各个击破”战略

（德国之声中文网）峰会开始前夕，《世界报》撰文指出，中国对欧盟采取的是"各个击破"战术，而且已经初见成效。这篇题为《中国的战术很成功，对欧洲极具风险》的文章写道：

"应中方的要求，双方仍旧就联合公报文本进行着磋商。但峰会是否会发表共同声明，目前仍无法预言。即便是发表了联合声明，声明也未必就有实质内容。多年以来，中国总是在满脸微笑地做出承诺，却从来不肯履行诺言。而与此同时，中国则在不失时机地分化欧洲。

北京的这一战术已经取得了成效。西方七个工业国家的重要一员 - 意大利，无视其他欧盟伙伴的顾虑，刚刚加入了中国的'一带一路'倡议。根据一带一路计划，中国数以亿计的资金将投入到机场码头、道路、网络等一系列基础设施建设项目中。希腊及其他一系列东欧国家早在此前就已加入了这一计划。西班牙和葡萄牙也已对此表露出兴趣。一带一路项目将催生出新的经济和贸易走廊，正如欧盟所担心的那样，这也有可能会催生出新的依附关系。"

《世界报》文章写道，中国同中东欧国家举办的所谓16+1峰会早在2012年就已开始定期举行。参加这一峰会的16个中东欧国家包括11个欧盟成员国以及候选成员国。尽管一些与会国家对中国不能履行诺言也流露出失望情绪，但中国对16+1这一平台仍非常重视，本次欧中峰会之后，中国代表团就会立即飞往克罗地亚出席16+1峰会。文章写道：

"凡此种种，当然令欧盟忧心忡忡。欧盟绿党议员、欧洲议会中国小组副组长布迪克费尔（Reinhard Bütikofer）表示：'欧盟必须保持团结，才能不让中国的离间政策得逞。'他紧急敦促中国实施'一个欧洲'政策，即放弃对单个成员国的'各个击破'政策。他同时也表示，欧盟才刚刚开始学习对中国发出同一声音。

布迪克费尔说：'未来，中国同样也可以是欧洲的伙伴，前提条件是中国的所作所为像一个伙伴，而不是搞霸权主义。'而欧盟在开展合作时，也必须立场鲜明，比如在网络安全领域。这一领域涉及欧盟的生死存亡，'因此绝不能为了华为，就在安全问题上打折扣。'"

中国在"一带一路"倡议框架内，在中东欧地区"修桥筑路"，引起欧盟总部的担忧。但欧盟也无能为力，毕竟欧盟各成员国都是主权国家，加入中国的"一带一路"，并不需要布鲁塞尔的批准。瑞士《新苏黎世报》关注的话题也同中国"修桥筑路"有关，不过这一次则同中朝关系有关。该报题为《中国修筑通往朝鲜的大桥》的文章报道了集安-满浦鸭绿江大桥周一建成通车的情形。文章写道：

新的跨境大桥连接中国的集安和朝鲜边境城市满浦。中国人建造的这一大桥本身并不违反联合国安理会针对朝鲜的制裁决议。问题的关键在于，今后通过这座桥梁会有什么货物被运往朝鲜境内。鉴于中美之间的贸易争端仍悬而未决，中国是否会单方面违反制裁决议，是个很值得怀疑的事情。毕竟同华盛顿达成贸易协议对中国来说更为重要。

2016年和2017年，朝鲜多次进行导弹和核武试验后，联合国安理会先后五次强化了制裁令。而没有中国方面的合作，这些制裁令将成为一纸空文。朝鲜对外贸易的90%是同中国完成的。而随着制裁决议的实施，中朝贸易陷入停顿。根据韩国国际经济政策研究所提供的数据，朝鲜去年对华出口比2017年减少了87%，货物价值仅有两亿零九千万美元。

制裁令中禁止朝鲜出口铁矿石、煤炭以及服装的内容，对朝鲜经济造成重大打击。此外，朝鲜还被禁止向境外派遣劳工，这也令平壤的外汇收入大大减少。在此背景下，去年朝鲜最大宗的出口产品只剩下钟表内芯、铁合金、假发和假睫毛。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。