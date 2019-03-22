德语媒体：中国，对手型伙伴

（德国之声中文网）"作为欧盟峰会最后的讨论话题，各国政府首脑详细地讨论了对华关系，按照原计划，这个话题本应在周四晚间的工作晚餐期间进行讨论，但寻找英国退欧的应对方案搅乱了会议议程。"《南德意志报》周五晚上发表的文章开头这样写道。

德国总理默克尔说，为了准备4月9日到来的欧盟与中国峰会，这次讨论意义非凡，非常重要。李克强届时会参加会议。在新闻发布会上，默克尔表示，平等是欧盟与北京关系的主要基础，需要互惠的市场准入。欧委会在一份报告中指出，中国不仅是伙伴，也是也经济竞争对象以及"体制上的竞争对手"。题目为《对手型伙伴》（Rivalisierende Partner）的文章接着写道："这番讨论正发生在一个敏感的时期：华盛顿与北京激烈的贸易战场上，欧洲正在找寻自己的定位。同时，数星期以来，如何应对华为这样的技术公司也发生争议。欧盟委员会将在下周提出建议并且呼吁所有的成员国要采取统一立场。"

中国国家发改委主任何立峰周六与意大利副总理兼劳动与工业部长迪马约（Luigi Di Maio）在罗马签署了“一带一路”合作谅解备忘录

这次欧盟峰会举行的同时，习近平到访罗马。下周二，默克尔将在法国与法国总统马克龙、欧委会主席容克一同与习近平举行会晤。意大利签署了"一带一路" 合作谅解备忘录，作者Matthias Kolb指出："批评者担心这一投资可能会进一步增加北京的影响力，并破坏欧盟的团结。默克尔谨慎地斟酌批评之词，表示意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 事前曾通知相关计划。默克尔说'首先，我没有什么可批评的。但我们当然讨论过，如果能采取一致的态度去应对会更好。'"

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大红大紫的抖音



抖音海外版Tiktok 在社交媒体的成功引起了《新苏黎世报》的目光。该媒体周五发表了题为"Tiktok 对Instagram和Facebook宣战"（ Tiktok greift Instagram und Facebook an）的文章："这个短视频应用现在坐拥5亿用户，在150个国家广为流行，并且在年轻人中越来越受欢迎。"

作者Jochen Siegle接着指出："Tiktok是全球唯一一个获得如此巨大成功的非美国社交媒体平台--大约40%的用户不在中国。"

去年Tiktok是苹果iPhone手机下载最多的App，安卓手机下载APP排名第4。文章写道："拥有20亿用户的脸书Facebook虽然还是全球最大的社交媒体。不过，尤其是年轻群体几乎已对这个社交网络的先锋不再有兴趣。根据美国市场调研公司eMarketer的统计，Facebook上12到17岁用户情况的流失尤为显著。"

然而，Facebook等其他社交平台遇到的问题，Tiktok也没能幸免："理论上来讲，所有用户都需要验证自己的年龄是13岁以上。但事实上，有青少年保护人士警告说，明显有许多更年轻的用户也活跃在抖音上。"

2月，TikTok被美国重罚570万美元。美国联邦贸易委员会发布了这项裁决，因为许多儿童可以建立帐户，并且TikTok没有回应父母的投诉。文章写道："另外，批评者现在也担心社交网络越来越多地被政治操纵所滥用。外界观察到，在印度，TikTok政治短视频数量大幅增加。4月份印度举行议会大选。"





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