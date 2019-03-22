 德语媒体：中国，对手型伙伴 | 经济纵横 | DW | 23.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德语媒体：中国，对手型伙伴

欧盟峰会讨论对华关系依旧是德媒关注的话题。《南德意志报》指出，北京和华盛顿之间的激烈贸易战中，欧洲正在寻找自己的定位。《新苏黎世报》则注意到社交媒体抖音的成功。

Belgien, EU-Gipfel in Brüssel (Getty Images/S. Gallup)

欧盟峰会上的默克尔与 欧洲理事会主席图斯克

DW.COM

花费了大量时间讨论英国退盟议题后，出席峰会的欧盟成员国国家元首和政府首脑终于腾出手来，转向另一个大议题。该议题至少具备同等重要性。 (23.03.2019)

美国联邦贸易委员会宣布，针对非法收集儿童信息的指控，抖音海外版同意支付570万美元和解。这是美国儿童隐私案件中最大的一笔民事罚款。不过，对于抖音而言，事情可不仅仅是赔钱那么简单。 (28.02.2019)

（德国之声中文网）"作为欧盟峰会最后的讨论话题，各国政府首脑详细地讨论了对华关系，按照原计划，这个话题本应在周四晚间的工作晚餐期间进行讨论，但寻找英国退欧的应对方案搅乱了会议议程。"《南德意志报》周五晚上发表的文章开头这样写道。

德国总理默克尔说，为了准备4月9日到来的欧盟与中国峰会，这次讨论意义非凡，非常重要。李克强届时会参加会议。在新闻发布会上，默克尔表示，平等是欧盟与北京关系的主要基础，需要互惠的市场准入。欧委会在一份报告中指出，中国不仅是伙伴，也是也经济竞争对象以及"体制上的竞争对手"。题目为《对手型伙伴》（Rivalisierende Partner）的文章接着写道："这番讨论正发生在一个敏感的时期：华盛顿与北京激烈的贸易战场上，欧洲正在找寻自己的定位。同时，数星期以来，如何应对华为这样的技术公司也发生争议。欧盟委员会将在下周提出建议并且呼吁所有的成员国要采取统一立场。"

Italien Rom Vertragsunterzeichnung | Xi Jinping, He Lifeng & Luigi Di Maio & Giuseppe Conte (Getty Images/AFP/A. Pizzoli)

中国国家发改委主任何立峰周六与意大利副总理兼劳动与工业部长迪马约（Luigi Di Maio）在罗马签署了“一带一路”合作谅解备忘录

这次欧盟峰会举行的同时，习近平到访罗马。下周二，默克尔将在法国与法国总统马克龙、欧委会主席容克一同与习近平举行会晤。意大利签署了"一带一路" 合作谅解备忘录，作者Matthias Kolb指出："批评者担心这一投资可能会进一步增加北京的影响力，并破坏欧盟的团结。默克尔谨慎地斟酌批评之词，表示意大利总理孔特 (Giuseppe Conte) 事前曾通知相关计划。默克尔说'首先，我没有什么可批评的。但我们当然讨论过，如果能采取一致的态度去应对会更好。'"

观看视频 02:41

丝绸之路上的意大利

大红大紫的抖音

抖音海外版Tiktok 在社交媒体的成功引起了《新苏黎世报》的目光。该媒体周五发表了题为"Tiktok 对Instagram和Facebook宣战"（ Tiktok greift Instagram und Facebook an）的文章："这个短视频应用现在坐拥5亿用户，在150个国家广为流行，并且在年轻人中越来越受欢迎。"

作者Jochen Siegle接着指出："Tiktok是全球唯一一个获得如此巨大成功的非美国社交媒体平台--大约40%的用户不在中国。"

去年Tiktok是苹果iPhone手机下载最多的App，安卓手机下载APP排名第4。文章写道："拥有20亿用户的脸书Facebook虽然还是全球最大的社交媒体。不过，尤其是年轻群体几乎已对这个社交网络的先锋不再有兴趣。根据美国市场调研公司eMarketer的统计，Facebook上12到17岁用户情况的流失尤为显著。"

然而，Facebook等其他社交平台遇到的问题，Tiktok也没能幸免："理论上来讲，所有用户都需要验证自己的年龄是13岁以上。但事实上，有青少年保护人士警告说，明显有许多更年轻的用户也活跃在抖音上。"

2月，TikTok被美国重罚570万美元。美国联邦贸易委员会发布了这项裁决，因为许多儿童可以建立帐户，并且TikTok没有回应父母的投诉。文章写道："另外，批评者现在也担心社交网络越来越多地被政治操纵所滥用。外界观察到，在印度，TikTok政治短视频数量大幅增加。4月份印度举行议会大选。"

 

 

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

相关音频视频

丝绸之路上的意大利  

相关内容

Italien - Trieste

德语媒体：选择中国是被逼无奈 22.03.2019

欧盟被中国挑拨离间，是否与德国此前力推的紧缩节约政策有关？中国推动经济改革，其动机又是什么？这些都是周五德语报刊评论版所关注的话题。

丝绸之路上的意大利 23.03.2019

意大利的里雅斯特港口为穿越苏伊士运河的中国集装箱船提供了一个位于欧盟的理想口岸。否则的话，前往汉堡需要在海上多航行4-5 天的时间。意大利希望通过与中国的一个框架协议, 参与中国基础设施项目 “一带一路”。对于中国来说，最大的愿望之一便是其货轮能够停靠的里雅斯特的深水港。

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

中国来了 英国走了 欧盟害怕了 23.03.2019

花费了大量时间讨论英国退盟议题后，出席峰会的欧盟成员国国家元首和政府首脑终于腾出手来，转向另一个大议题。该议题至少具备同等重要性。

广告
Aus Protest-Wikipedia ist heute offline. (picture-alliance/dpa/SvenSimon)

维基百科黑屏抗议欧盟新版权法

因担心欧盟新版权法限制互联网的自由，连日来抗议活动从未间断。维基百科德语版周四"下线"一整天，用它们最有力度的方式呼唤人们的关注。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  