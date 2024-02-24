德语媒体：中国对台湾的小动作

（德国之声中文网）上周一艘中国渔船在金门水域遭台湾海巡艇驱离后两名渔民落海死亡，中国海警局随后宣布，将在厦金海域开展“常态化执法巡查行动”。这一事态发展引起德语媒体关注。《慕尼黑信使报》在题为“美国担忧：中国与台湾之间的冲突升级”一文中写道：

“金门是世界史上的一个奇观：这一个小岛群位于中国海岸线前方，从海滩上肉眼可见中国大都市厦门的高楼外墙。然而，金门实际上是由民主治理的台湾所控制，北京则主张拥有其主权。直到20世纪70年代末，中国共产党几乎每天都对金门岛进行炮击，金门成为禁区。如今，金门岛已成为著名的旅游胜地，而近几日再次成为北京和台北之间紧张局势的焦点。”

文章接着叙述了上周中国渔民落水死亡，两岸之间的交锋以及本周中国海警强行登检金门观光船“金厦邮轮”等事态发展。

该报指出，有一些事可能比起事件本身更危险：“中国正在逐渐将台湾海峡的现实转向符合自己利益的方向。尽管中国一直将金门，以及整个台湾，视为自己国土的一部分，因此也将金门周围的水域视为自己的领海。但迄今，中国政府一直尊重金门与大陆之间的实际边界。现在这种情况发生了变化。上周末，中国宣布对金门周围进行定期巡查，北京还宣布金门岛周围从未有过‘禁止’或‘限制’水域。北京和台北之间的默契共识已成为历史。”

文章接着围绕“美国是否会为金门开战”这一问题分析道，华盛顿与台湾没有外交关系，但支援台湾武器。而美国总统拜登多次表示，如果中国发动袭击，美方将向台湾提供军事支持。“然而，军事专家怀疑，如果中国不攻击台湾本岛，而只攻击金门等近海小岛，这一承诺是否也适用。无论如何，美国不太可能为这个只有约12万居民的小岛与中国开战。”

从金门岛可以直接看到厦门的高楼

《明镜在线》也在“中国对台湾的小动作”文章中探讨北京的意图。作者Cornelius Dieckmann指出，从进入金门附近水域巡逻、气象气球飞跃台湾海峡，中国正竭力试图模糊国界。

文章写道，距离中国福建东海岸仅两公里的金门岛以及更北部的马祖列岛被认为是台湾最脆弱的领土。“冷战时期这里曾高度军事化并发生过致命战斗，如今要对抗中国的封锁或入侵将变得非常困难。”

作者引述观察家警告，这里可能会出现类似克里米亚半岛的情况。“根据国际法，俄罗斯在2014年吞并这座乌克兰半岛是明确的侵略行为，但在西方看来几乎可以忽略不计，因此莫斯科得以逍遥法外。”

“可能是因为如此，北京当局正在金门测试其在灰色地带的行动空间，即和平与战争之间的模糊地带：这些小刺激可能改变现状，但本身看似无害，不足以采取实际行动反击。”

台湾执政党民进党国际部主任李问警告，中国模糊金门周边限制水域界限的挑衅企图令人担忧，因为这可能导致中国执法范围的扩大。

作者总结道：“这种模式可以如此描述：中国在等待有利时机向国内民众证明改变现状是合理的，并创造既成事实。对台湾来说，这是一种双输的局面，因为几乎不可能对灰色地带的挑衅行为做出适当回应。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。