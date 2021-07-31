德语媒体：中国富豪的好日子已到尽头？

（德国之声中文网)过去几个月以来，中国私营经济的企业主们突然变得异常慷慨。腾讯的马化腾宣布捐赠77亿美元，资助扶贫和可再生能源事业。美团老总王兴也不甘示弱，斥资23亿美元发展教育。《法兰克福汇报》发表文章称，富翁们突然慷慨解囊其实有着更深层的背景。这篇题为《中国富豪的财富正在大幅缩水》的文章写道：

“中国共产党希望为自己正本清源，于是高举共同富裕的旗帜对私营科技领域开始了前所未有的整肃行动。在这种背景下，因特网大亨们主动慷慨解囊，也许对其企业和股民来说，都不失为明智之举。过去一段时间以来，北京领导人几乎天天都会出台新的政策，对腾讯和美团等网络公司的经营模式实施严厉打压。这些公司的股价应声而落，企业老总的财富也在以前所未有的规模在大幅缩水。

七月初，滴滴出行在美国上市两天后开始受到中国官方的调查整顿。根据《金融时报》的一项统计，一段时间以来，高科技行业二十多名亿万富翁的财富已经平均减少了16%，损失金额为870亿美元。仅腾讯创始人马化腾的账面财富就损失了四分之一，相当于120亿美元。拼多多老总黄峥的境况更惨，他拥有的股票缩水三分之一，相当于损失了160亿美元。去年秋季，北京叫停了蚂蚁金服的上市计划，此后阿里巴巴创始人马云的财富也减少了130亿美元。

党显然想加强对高科技行业的管控，让他们为党的事业而服务，于是过去几个月来，监管部门突然在高科技企业中发现了名目繁多的各类问题：行业垄断，危害国家安全，违背数据保护条例，侵害未成年人权益以及剥削中产阶级等等，不一而足。”

文章写道，中国富豪们慷慨解囊，并不是指望以此能换取党和政府对他们网开一面。但他们希望他们的合作态度，至少可以避免股市出现更大的波动。文章接着写道：

“股市如果继续滑坡，因特网巨头们的财富就将会面临更大的风险。前不久，《金融时报》报道称，阿里巴巴创办者马云和蔡崇信曾将5.8%股票作为贷款抵押。用自家公司股票做贷款抵押是亿万富翁们常用的理财方式，因为这样以来，就可以在不出售股票的情况下达到分摊财产风险的目的。但一旦股价下跌，银行要求增加抵押时，借贷方就将不得不出售股票，而抛售股票又可能会导致股价的进一步下跌。目前尚不清楚的是，其他的亿万富豪们是否也曾抵押过自家企业的股票。”

在中国，受到党严格管控的当然不仅限于高科技领域的民营企业，遍布中国各地的卡拉OK吧今后将只能向顾客提供通过了审查的曲目。《明镜周刊》报道称：

“来自文旅部的消息称，采取这一措施的目的是要消除‘非法内容’。音乐监控部门将禁止那些在他们看来危害国家统一的歌曲。其他被禁的歌曲还包括涉及迷信邪教内容以及同赌博毒品有关的歌曲。

文旅部称，新的规定将从十月一日起开始实施。卡拉OK业主被要求自行审核自己的曲目是否符合新规定要求。该部门宣称，这样做的目的，是为了今后能向民众提供‘健康和积极’歌曲。”



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