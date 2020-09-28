德语媒体：“中国孤岛”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表的驻上海记者Hendrik Ankenbrand撰写的文章“中国孤岛”（Insel China）。文章分析认为，中国不惜冒着风险，也要展示出一幅疫情之年经济增长独占鳌头的姿态。

文章写道：“在一些人看来，（同其它疫情国家）隔离开的中国就像是怒涛汹涌的汪洋大海中的一座救命岛。虽然中国无处不在的街区监控、为了防疫把居民家的大门钉起来以及一夜之间中国超过1亿就业者薪金减半或者甚至被裁员的做法不太合适成为德国的榜样，但是中国的中产阶层重新租赁大众公司生产的共享汽车、购买宝马和戴姆勒轿车、为了购到一辆保时捷不惜等上数月之久，这是世界（经济）的希望，德国汽车工业为之欢呼雀跃。当全球经济今年面临超过4个百分点的衰退之时，中国经济却可以一枝独秀有望实现超过2个百分点的增长。”

文章写道，“中国的经济复苏无疑是一个亮点。但是中国能否像上次全球金融危机之后再次拉动世界经济，便令人存疑了。在经历了今年春季的经济停摆之后，中国的私营企业业务并未出现反弹。这些私营企业现在缺少来自西方国家的订单。与之相反，生意兴隆的除了监控摄像头和挖掘机的制造商，主要就是在房屋建设和基础设施建设方面投资数十亿的国有企业。他们带来的不仅是经济增长，还有大规模的债务增加……”

作者认为，中国早已是基建完备的国家，从长期来看，这些投资无法再创造任何附加值。很多新建的火力发电厂、房屋、桥梁和公路并不合算。如果较低的生产率变得停滞不前，那么可能很快中国人就没有钱购买新汽车了。

“这一风险是北京想在危机中为了显示中国市场独一无二的地位需要付出的代价。如果中国与世界其它地区之间的紧张关系加剧，那么很多外国企业可能就会撤离中国市场，这对这个国家来说是一种危险。……美国的总统大选不会对中国的自我隔离带来任何改变。两党候选人不过是在竞争：谁扼制对手（中国）崛起的想法更有成效。对于赢的一方来说，中国还是一座孤岛。”

北极的丝绸之路项目

《世界报》发表的《北极的丝绸之路项目》（Projekt polare Seidenstrasse）的这篇文章中指出，中国希望把北极航线变成它传奇贸易路线的一部分，同时想探寻北极资源。为此北京十分依赖于它的伙伴俄罗斯。但是双方的战略合拍吗？预想的计划现实不现实呢？

文章写道：“中国想把北极航线发展为新丝绸之路的第三条路。它应该成为中亚国家的陆路走廊以及昂贵且政治敏感的海上航线的补充。但是比贸易运输线路更重要的是，对能源极其渴求的背景需要俄罗斯的天然气资源，而且已经巨额投资俄罗斯北部沿海地区。”

“那么中国的北极战略是否符合俄罗斯的设想呢？总体而言，双方的经济利益和经济战略是合拍的。德国墨卡托中国研究中心中国外交和安全政策问题专家李爱玲（Helena Legarda）表示，俄罗斯的能源需要过境客户和买家，中国需要替代性的贸易路线和能源安全。这样中国可以减少对中东能源的依赖性。但从另一方面讲，如果中国的军舰想从东北通道通过，就会带来压力。俄罗斯就会坚持要求中国申请通行许可。整体而言， 尽管俄罗斯声称自己是超级大国，但它往往扮演请求者的角色。毕竟它的经济停滞不前，与西方国家关系紧张，饱受制裁压力。2013年的时候俄罗斯还曾经公开表示反对中国以观察员的身份参加北极理事会，但是现如今中国已经是俄罗斯最大的贸易伙伴国和能源进口国。”

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