德语媒体：中国威胁引出了宏大话题

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》刊登了由都灵大学教授、当代知名哲学家费拉里斯(Maurizio Ferraris)撰写的客席专栏文章"为什么中国人能当领袖，我们欧洲人却不行"。作者认为，欧洲政治正在被民粹裹挟，而民粹主义者本身就是在随波逐流，却无力去真正推动某一进程。中国的政治却是由精英阶层治理的。

文章认为，传统的西方民主体系下，本应该统治、领导的人，却被民意所裹挟，反而成了实际上被领导的人。"我们有足够的理由提出这样一个问题：为什么中国没有被这个问题所困扰？"

"中国式的国家资本主义，离民粹主义真的有十万八千里。这种制度基于对精英阶层的严格选拔以及对自身能力的不断提升。在中国领导层内，绝对没有外行人物。与欧洲不同，中国正在维护一种真正的精英治理政治。它有三大特点。"

"首先，领导人的私生活与公开活动严格分割。掌握了巨大权力的习近平，外界却对其私生活了解甚少。就像文艺复兴时期法国哲学家蒙田(Michel de Montaigne)所说，在仆人面前，没有人会是英雄。所以，西方目前正在发生的权力的民粹化，是非常不利的。这只会导致全球的政治人物(不论重要与否)不断地发推特，用多余、无聊的私生活内容来占据填充公共舆论。"

"其次，领导人阶层必须有能力去作出一些不得民心的决定，方能有资格被称为领袖。还没有哪个伟大的政治家从未作出过违背民意的决策。要是当初丘吉尔或者罗斯福顺从了各自国内的民意，那么，英国就会在1940年7月与希特勒休战，美国则不会向日本宣战。要是戴高乐听从了法国民众的意见，那么法国与阿尔及利亚的战争永远不会停歇。"作者批评说，要是政治人物只会迎合民意，就无法去真正实践民主和现代政治。

"第三，真正的领导人能够作出超前于历史的决策，尤其是能够为还没能表达意见的今后几代人作出决策。这种决策可能会有错误，也可能极不受欢迎，但是从长远来看，却是正确的。"

"以前，领导人作出决策，可不能依靠推特，也不能靠下河游泳，更不能指望于一心想要再次胜选的党内同僚。诚然，一次丘吉尔式的'热血、辛劳、眼泪'演讲可能就会意味着政治生涯的终结，但是，这样的演讲也有可能成为正确时间的正确表态。"

"上一代欧洲政治人物尚有能力作出这样的决策，可是他们早已成为了过往。那一代人，在战后的各种不利条件下，实现了欧盟这样疯狂而伟大的目标。今天，我们迫切需要他们那样的人，他们有能力当领袖，有能力让人信服。只有这样，民主体制才能重新赢得尊重。这也是当今中国让我们学到的最新一课。"

《南德意志报》以"网络上的战争"为题，刊发社论指出，面对网络攻击、网络间谍的威胁，大家都只是担心，却没有任何实际行动。

"德国还没有决定是否把华为排除在5G通讯基础设施建设之外。这些天，柏林传出的消息似乎很不利于中国工业的骄傲。人们非常担心，华为的5G设备会为间谍乃至破坏行为大开方便之门。专家们则指出，尽管已经仔细检查，依然无法确保华为设备中没有安置后门程序。许多人都认为，至少在核心网络中，应该杜绝一切中国设备。但是，这样又会激怒德国最主要的贸易伙伴。"

"然而，这样的决策又会是合理的。毕竟，中国针对德国的网络袭击越来越多，北京的一部措词模糊的《国家情报法》又有可能迫使科技企业为网络袭击创造条件。在面对华为争议的同时，我们也应该探讨一个更大的话题：互联网发展到今天，每一个组件、每一块芯片、每一台手机都可能蕴藏着风险，我们应该如何应对？不信任的情绪增长得和市场一样快，这对贸易、国家间的经济关系都会造成重大影响。"

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