德语媒体：中国如何应对产能过剩？

（德国之声中文网）《商报》发表前中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）撰写的客座评论，认为今年两会召开的外部环境是低迷不振的经济。多年来北京一再拖延必要的改革，其目的是防止大多效率低下的国企出现产能过剩。

“现在巨大的问题已无法掩盖。北京必须采取行动。国家主席习近平和总理李强领导的政府有这样的政治勇气来从根本上着手解决这个问题吗？”

文章列举一系列数据指出，产能过剩的挑战是巨大的：中国的铝产量是美国的13倍，水泥和钢铁产量均占世界总产量的一半以上。将如此巨大产能以低价销往世界市场的努力已导致了诸多的贸易纷争。

“中国的太阳能光伏板产能是世界市场总需求的2.5倍，汽车产能高达每年4000万辆，但去年在国内实际仅销售了2300万辆。中国希望出口更多的汽车，但迄今缺乏足够的船运能力。未来几年中国计划用170艘货轮向全球出口400万辆汽车。上星期在不来梅港靠岸的比亚迪专用货船，只是一个前奏。”

DW記者現場直擊比亞迪電動車登陸歐洲

伍德克回顾了上世纪90年代和本世纪初中国遇到过同样的问题后写道：

“产能过剩的原因是地方保护主义、中央政府的政策落实不力和争夺市场份额的竞争，后者让企业在地方补贴之下盲目扩产。而北京中央政府征税过多，迫使地方政府为了创收和创造就业不计成本地吸引工业企业前来投资设厂。此外，国有企业不能破产。值得注意的是，纺织、家电、玩具这样以私营企业为主的行业很少出现产能过剩。

现在该怎么办？共产党不应再通过国有银行无止境地向国企提供贷款。同时大型国企必须缴纳更高的分红，这样可以充实社会福利资金。此外必须在地方层面贯彻落实环保法规，减少补贴。

现在还为时不晚。削减产能过剩在政治上的确很困难，但长期来看符合中国的利益。如果北京调转航向的努力再次失败，经济增长的跌幅将继续扩大，而欧洲的贸易保护主义则将再次抬头。”

门里门外看中国两会 经济增长目标不变 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

门里门外看中国两会 取消制造业外资准入限制 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

门里门外看中国两会 国防预算与对台表述 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

门里门外看中国两会 李尚福“已经不是”人大代表 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

门里门外看中国两会 代表建议：产假延长至两年 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

门里门外看中国两会 “一老一少”免费医疗？ 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

门里门外看中国两会 北京戒备森严 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

门里门外看中国两会 “敏感”人士被监控 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。



复制上一年的目标

《法兰克福汇报》发表题为“新年北京的新运气”（Neues Jahr, neues Glück in Peking）的分析报道，聚焦中国总理李强在人大所作政府工作报告为下一年经济发展定下的目标：经济增长5%左右，通货膨胀3%，失业率5.5%，新增债务占GDP的3%。作者认为，目前中国经济疲软，民众的不满在增加，而“在北京却一切照旧。政府在最重要的事项上设定了与上一年一模一样的目标。”

“针对今年宣布的政策符合人们熟知的优先顺序，显示北京仍然没有推出重大改革或刺激经济措施的计划。李强表示，政府的首要任务是发展工业，以取代房地产业成为经济增长的引擎。政府还计划加大吸引外资，但国际经济界代表团体最近对中国的改革承诺得到落实的太少表达了失望。”

报道称，李强宣布的发展目标在人们意料之中。“基于各省市的增长目标，此次设定要达到的经济增长幅度是有可能实现的，很多人早已放弃了迎来改变的期望。”

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