德语媒体：中国如何使东奥会政治化

（德国之声中文网）瑞士出版的《新苏黎世报》报道称，在中国，获得奥运银牌非但不会得到喝彩，居然参赛选手还需为此道歉。在乒乓球混双决赛中负于日本选手的许昕、刘诗雯就表示比赛结果无法接受。这篇题为《中国如何将奥运政治化》的报道写道：

“网上的民族主义狂热分子简直到了出离愤怒的地步：中国队保持13年之久的不败纪录被打破，而且还偏偏败给了不共戴天的日本。二十世纪上半叶日本曾侵占中国领土，并犯下了烧杀屠戮等残暴罪行。社交平台微博上一名博主写道：‘任何人都不应忘记这笔血账’，另外一名网民则希望‘岛国日本尽快消亡’。

这股愤怒浪潮主要来自熟悉网络的千禧新生代，这些年轻的爱国者们也被称为‘小粉红’。年纪较大的中国人应该还记得2000年代中国乒协发起的‘养狼计划’，那时出于中国霸主地位对国际乒乓球事业可能会造成负面影响的担忧，中国方面曾鼓励中国球员移民海外，甚至为此目的让一些球员退出重大赛事。

然而，网上讨论中这段往事早已无人提及。过去几年当中，习近平主导的中国社会发生了很大的变化。政治领导层积极激发民族自豪感，而这种民族自豪感时常会转变为赤裸裸的仇外情绪，这一点在社交媒体表现的尤为明显。”

文章写道，当台湾运动员战胜中国大陆选手时，中国的社交媒体上更是充满了不堪入耳的叫骂声。文章最后写道：

“在中国，对奥运会的政治化像一条红线贯穿整个赛事：中国驻纽约领事馆向美国NBC电视台提出抗议，理由是该台使用了一张不包含台湾和南中国海的中国地图。举重运动员石智勇表示要将他获得的金牌作为中共建党一百周年的献礼。而周一自行车赛的颁奖仪式上，中国女选手胸前则戴上了毛泽东像章。始终坚持政治中立的国际奥委会目前正在就此事是否违规展开调查。”

疫情失控将令习近平颜面尽失

尽管同欧美等国相比，中国的新冠新增病例简直微不足道，但近两周发现近四百起新增感染病例后，中国政府在包括北京在内的多个省市采取了严厉的防疫措施。《法兰克福汇报》写道：

“在河南省会郑州，发生了不同寻常的群体感染事件，迄今已有78人确诊。一名从缅甸入境后在郑州第六人民医院就医的患者可能成了传染源，因为其他感染者都同这家医院有直接或间接接触。据称，这起感染事件中的新冠病毒也是德尔塔变异病毒。当地的卫生防疫部门主管已被解职。

从严厉的措施可以看出，最新的疫情发展令中国领导层高度警觉。疫情伊始，中国政府就采取了零容忍战略。过去几个月当中，只发生过零星的、局部的群体感染。2020年四月，新冠疫情得到基本遏制后，北京将其归功于‘中国社会制度的优越性’。中国党和国家领导人习近平更是将中国的低感染率视为其个人的执政业绩。有鉴于此，如果本次病毒传播不能得到控制，将会使习近平颜面尽失。”

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