德语媒体：中国如何从美国的银行危机中获益？

（德国之声中文网）前不久，美国硅谷银行（SVB）引发金融市场出现严重的动荡与不安。德国《经济周刊》发表客座评论指出，这一代人可能正在目睹两个动荡来源引发潜在的致命相互作用，其中一个是硅谷银行破产所反映的金融危机，另一个就是美中之间的冷战加剧所反映的地缘战略危机。“两个‘乱源’虽然各不相同，但是相互作用带来的后果却可能远远大于单纯两个事务叠加起来的总和”。

文章在分析中美关系的段落中写道：“过去20年里，中国高层一部分人认为，美国正在持续衰败，这同时就意味着为中国在全球崛起打开方便之门。2008年美国信贷风暴引发的全球金融危机为这一观点看法提供了支撑，如果硅谷银行危机对美国金融体系造成新的冲击，必定会让更多人认为这种看法具有说服力。”

“一个正在崛起的中国（对美国金融体系遭受冲击）求之不得。在西方金融体系再次遭受自我伤害的时候，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在克里姆林宫互称‘亲爱的朋友’拥抱的照片几乎可以说明一切。中国显然认为冷战和乌克兰的血腥战争是为其加强追求地缘战略霸权而付出的一个小小的代价。”

文章提到目前在中共政治局常委会排名第4的王沪宁于1991年出版的《美国反对美国》一书。文章写道：“这本书根据王沪宁在美国生活时第一手观察写成。书中对美国的社会、政治和经济衰退进行了毁灭性的批判。王沪宁并不是中国新生自信的无辜旁观者。他是习近平、江泽民和胡锦涛中国三代领导人的意识形态顾问，在推广‘习思想’作为中国意识形态核心的过程中扮演了重要角色。……硅谷银行的倒闭只会让王沪宁的声望变得更高。”

文章最后写道：“在中文里，危机这个词既包含危险，又包含机遇，两个意思。从硅谷银行到王沪宁，这刚好体现的是又一个由美国引起的金融冲击和急剧升级的中美冷战关系相互作用，而这种相互作用却也正是不断令人更为忧虑和焦虑。一个正在崛起的中国已经瞄准好危机四伏的美国。”

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

中国在专利申请上追德赶美

专利技术申请数量被看作是衡量一个国家科技水平是否处于国际领先地位的一个重要指标。欧洲专利局 (EPA) 日前公布的2022年专利申请数据显示，德国的专利申请数量在下降，而同期中国却正在以两位数的速度增长。

《世界报》发表文章指出，虽然德国去年申请专利数依旧排名全球第二，但排名第一的美国专利申请数量是德国的两倍，而且德国的排名很可能不久后就被其它国家超越。

文章写道：“欧洲专利局经济学家鲁迪克（Ilja Rudyk）说：‘如果中国能保持现有的趋势，那么可能在3年后就赶超德国。’2013年中国的专利申请还仅不到4000件，但几年间‘这一数字已经增长了4倍’。”

“排名第3的日本也出现停滞的趋势。中国因此可能在未来几年会有一个大的飞跃，在欧洲的专利申请方面从现有的第4位上升到第2位。”

文章指出，“正如专利专家鲁迪克所介绍的，中国的进步不再基于少数技术领域。中国专利申请的领域开始变得更宽广。‘以前中国只有像华为等少数企业进入前100名专利申请数量最多的企业排名，但现如今这样的企业变得很多。’鲁迪克说。例如中国的电池研发制造公司宁德时代已经成为仅次于韩国LG集团在电池科技领域申报专利数量最多的企业。”

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