德语媒体：中国如何从美国大选中获益

（德国之声中文网）《资本》周刊认为，对于擅长从长计议的中国共产党来说，谁将成为11月3日美国大选的赢家其实并不重要，中美两国间的制度之争才是问题的核心。这篇题为《中国如何从美国大选中获益》的文章写道：

“中国领导层应对新冠疫情的政策也同样是为了凸显制度优势：他们一方面极力掩盖疫情初期的失误，另一方面则采取了严厉措施封锁边界。无论什么国籍的人入境中国，都需要接受为期两周的严密隔离。这一举措中发出的隐蔽信号是：中国是安全的，疫情来自境外。

官方媒体将美国描绘成一个疲弱不堪的超级大国：其民主制度既缺乏效率，又无法制定决策。中国政府尤其想要告诫本国民众：只有中国共产党才能够带给你们安宁和稳定，千万不要想做什么民主实验。

当前，中国共产党将宝押在西方体制会自行失信于民的可能性上。可能正是基于这一原因，过去几个月以来，对于美国关闭休斯顿中国领事馆等挑衅动作，北京的回应显得较为审慎。”

北京的宣传攻势似乎已经初见成效。在中国受到严密监控的社交媒体里，反美情绪高涨，嬉笑美国政局动荡、防疫无能的言论比比皆是。文章接着写道：“如果拜登当选，北京就会松一口气吗？一个不争的事实是，1979年以来，拜登一直是北京的常客。2013年，习近平甚至称拜登为“老朋友”，这显然是一种荣誉。

在乌克兰卷入腐败丑闻的拜登之子亨特·拜登也经常陪同父亲访问中国，并在中国为自己拥有股份的美国投资基金开展游说。拜登也以中国通自诩。2018年，拜登曾表示，他同中国国家主席习近平有过多次私人会谈，时间之长，超过了同所有其他领导人的会谈。有鉴于此，如果拜登当选，美国对华政策的措辞至少会变得温和一些。

2013年拜登曾到访中国

此外，拜登想必还会加强国际合作。但这类国际合作是否对北京有利，就另当别论了。毕竟要求北京遵守国际协定，以及建立西方民主国家应对中国的统一战线，绝不会是北京所希望看到的。华盛顿对抗型的新对华政策已经在共和民主两党中都已形成共识，这一点北京非常清楚。”

过去几个月来，人民币对美元的汇率持续上扬。种种迹象显示，人民币的坚挺态势仍会继续，对于高度依赖出口的中国经济来说，这显然并不是一件好事。《商报》分析了美国大选对中国汇率政策的可能影响。文章写道：

“除此之外，民主党候选人拜登赢得11月3日美国大选的可能性已经变得越来越大。拜登此前多次对特朗普的对华关税政策提出批评，并暗示，他至少会部分地改变上述政策。

即使拜登当选总统后不会根本性地修正强硬的对华政策，但他至少会做出一些缓和姿态。过去一段时间以来，特朗普的对华政策一直飘忽不定，这给市场造成了极大的不安全感。拜登的政策可能会具有更多的可预见性，而这对人民币来说，则无疑是一个利好消息。

当前，有利于人民币的好消息显然有很多。然而，中国央行最近采取的干预措施也说明，中国并不希望人民币汇率继续上浮。人民币不能自由交易。如果其汇率继续飙升，将对中国的出口型经济造成问题。因此，中国央行想必会为遏制人民币继续上扬进行进一步的干预。”



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