德语媒体：中国在进行“种族灭绝”吗？

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥在其离任前最后一天，将中国政府在新疆的所作所为定性为“种族灭绝”。《法兰克福汇报》报道称，其实早在去年夏季，美国方面就曾有过这样的考量，但由于特朗普总统及其经济团队有所顾虑，所以此事被暂时搁置。这篇题为《中国在新疆推行种族灭绝政策?》的文章写道：

“那么拜登政府又会做出怎样的回应呢？候任国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）第一时间就表示认同蓬佩奥的定性。在一次参议院听证活动上，布林肯表示‘我也会做出同样的评估。’而拜登总统本人则在很早以前就有过明确表态。去年八月的选战期间，拜登发言人曾表示‘这是一场种族灭绝行动，拜登对此坚决反对。’

蓬佩奥及其继任布林肯明确表态后，想必其他国家的政府也不得不就‘种族灭绝’的问题阐明立场。长期以来，人权组织一直在发出类似的呼吁。一些研究种族灭绝问题的组织和学者曾在去年九月发表公开信，要求联合国人权理事会就新疆问题成立调查委员会。不过，要想在人权理事会就批评中国的议案获得多数支持，应当是相当困难的事情。而即便人权理事会做出相关决议，北京当局让国际调查人员自由进入新疆的可能性也微乎其微。两年以来，北京一直拒绝让联合国人权事务高级专员访问维吾尔人聚居的新疆地区。”

流亡维吾尔呼吁国际社会关注新疆的人权状况

迄今为止，中国领导层对国际社会与日俱增的批评呼声基本采取置之不理的态度。几个月前，中国当权者习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”“成果显著”。文章接着写道：

“但这类批评对中国来说，也并非无所谓的事情。中国动用了大量的人力财力，去动员一些国家表态支持北京的新疆政策。在媒体方面，中国也不惜投入重金，去刻意隐瞒再教育营的存在。总之，中国想极力避免种族灭绝的指控激发更多抵制明年冬奥会的呼声。

人权组织和流亡维吾尔人积极开展游说，期望国际刑事法庭对新疆问题展开调查，但这一努力去年未能取得进展。国际刑事法庭首席检察官法图·本苏达（Fatou Bensouda）表示，该法庭不具备相应的管辖权，因为中国并没有签署国际刑事法庭罗马规约。”

从新疆问题就可以看出，白宫易主之后，美国仍将维持强硬的对华路线。《经济周刊》撰文指出，北京向拜登表达对话意愿的同时，也在为双边关系进一步恶化进行准备。文章写道：

“北京的观察家们表示，中国有可能会对美国采取更为强硬的立场。在中国领导人看来，他们有足够理由比以往更加自信。疫情过后，中国经济率先实现复苏。而美国国会受到冲击的画面，更让北京相信，他们的社会制度无比优越。

这些天以来，习近平本人更是自信满满。尽管世界各国仍在为疫情所困扰，习近平却在本周二参观一个建筑工地时表示，中国将如期在明年举办冬季奥运会。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。