德语媒体：中国在缅甸的尴尬境地

（德国之声中文网）面对民众的抗议呼声，通过政变夺取政权的军政府一段时间来大开杀戒，迄今为止，已有上百人死亡。而拥有安理会否决权的中国，却一直在阻挠安理会通过谴责缅甸军政府的决议。柏林出版的《日报》写道，在北京看来，缅甸发生的一切纯属该国“内政”，外国无权干涉。《日报》以《中国在缅甸的燃眉之急》为题，报道了中国目前在缅甸面临的尴尬境地。文章写道：

“过去几周来，中国和俄罗斯驻缅甸大使馆前，几乎天天都有抗议活动。中国是缅甸最大的贸易伙伴，最大的军火供应商以及第二大的外来投资者。缅甸的政变在北京官媒看来只是一次‘大规模的政府改组’。对于中华人民共和国来说，缅甸具有重要的战略和经济意义。经济意义在于缅甸丰富的矿产资源以及缅甸的销售市场。连接中国云南和印度洋的油气管道纵贯缅甸全境。

在国际社会上，北京也曾支持过缅甸以前的军政府，并通过贸易手段为遭西方制裁的军政府解决燃眉之急。不过，北京同已遭罢黜的诺贝尔和平奖得主昂山素季也保持着良好的关系。有报道称，北京的官员很看不起那些粗鲁的缅甸将军。昂山素季治下，缅甸经济发展迅猛，也为中国人带来了滚滚财源。对于中国人来说，缅甸保持稳定尤为重要。

偏偏是缅甸军政府在2011年叫停了中国出资颇具争议的密送水电站项目。昂山素季掌权后，不顾当地居民的抗议，恢复了该项目。缅甸民族主义的军方将领虽然离不开中国在国际社会上的支持，但也不愿让缅甸过分依赖北京。目前，最令北京不安的是，中国驻缅使馆前的抗议集会，以及抵制中国产品的民间呼声。有鉴于此，中国驻缅甸大使陈海曾表示，缅甸当前的局势‘不是我们希望看到的。’ 在一封被外传的信函中，中国敦促缅甸军政府加强对其油气管道的保护。军政府的反对派人士则讽刺到，即便油气管道受损，也应纯属缅甸‘内政问题’。”

周日的抗议活动中，仰光工业区内多家中资工厂受到冲击。至少两家中资工厂和一家台资企业被烧毁。《日报》写道：

”周日当天，军政府即宣布对该工业区及仰光的另一个街区实施军管。周一军管范围再度扩大，并囊括了曼德勒的部分地区。中国大使馆要求军政府加强对中资企业的保护，言外之意，当然是示威者冲击了中资企业。示威者冲击中资工厂的可能性当然无法排除，但是，同样也不能排除这一切由军政府所为的可能性。今年二月，军政府释放了大约两万三千名在押刑事犯，一方面是为了敦促中国支持政变者，另一方面也是为其强力镇压提供口实。中国的《环球时报》宣称，西方反华势力乃至香港的民主派在煽动缅甸的反华情绪。周日，网上有人发出警告，呼吁人们不要落入军政府设置的陷阱。因为反华暴力和局势升级会被军政府所利用。在华人聚居的曼德勒，当地华人正是因为担心反华暴力，所以也发起了反对军政府的抗议集会。“

缅甸中资企业遭到冲击和焚烧的事件，也引起了《法兰克福汇报》的关注。该报写道：

“缅甸中资工厂遭袭击的事件，某种程度上也同当地仇视华人的情绪有关，排挤华人在许多东南亚国家几乎成了一种传统。1967年，缅甸就曾发生反华骚乱，造成31人死亡。

过去二十年当中，中国劳工、企业以及产品大量涌入缅甸，引起了许多缅甸人的不满。活动人士 Thinzar Shunlei Yi表示，尤其在新冠疫情爆发后，很多缅甸人的仇华心理尤为令她担忧。她一直在努力反对这种偏见。周日，一家台资企业想必是遭到误解也被袭击。周一，台湾驻缅甸代表呼吁台资企业悬挂台湾旗帜，以免遭到误击。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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