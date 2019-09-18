德语媒体：中国在笑我们！

（德国之声中文网）周一出版的德国《图片报》关注到一则消息：德国向中国提供了6300万欧元的资助，用于发展职业教育。该报记者Willi Haentjes发表了一篇颇具嘲讽性的评论文章《中国在笑话我们》（China lacht über uns），质问道："为什么一个在香港武力镇压年轻自由斗士的国家，还可以从德国得到6300万欧元的职业教育援助款？脑子灌水了?"

作者认为，中国是全球第二大国民经济体，"一个高科技独裁者"。中国在非洲大陆不断扩张影响力，在非洲几乎没有一个建筑工地是和中资没有关系的。而多年来，德国的复兴信贷机构却在不断地向中国的大学、环保和科技项目输送资金。"我们在把钱送给一个在很多技术领域让我们相形见绌的国家"，作者总结道。

中资企业在莫桑比克建筑工地上的工人

"北京不是一个需要帮助的发展中国家的首都。中国人肯定在笑，我们给他们资助，然后让他们超过我们。"最后文章发出坚决的呼吁："这个玩笑必须要结束：请冻结援助资金--刻不容缓！"

勇武派为何广受支持？

《法兰克福汇报》驻华记者Friederike Böge则继续关注香港，探讨了一个重要的问题：为什么所谓"暴力抗议者"在香港民众中得到这么多支持？尽管香港特区和北京政府都将这些搞破坏的示威者塑造成为"暴徒"、"犯罪分子"，但是与五年前的"雨伞运动"不同，这次香港民众对于这种破坏力的容忍程度明显高了许多，香港人甚至视之为新的常态。

这种变化原因何在？这篇题为《对前线抗争者的同情》（Sympathie für die Frontkämpfer）的文章分析认为，其中一个重要因素在于，"示威者有意识地将抗议活动蔓延到居住区密集的地方，让各个阶层的民众都可以看到警察对他们采取的行动。"警方面临来自高层的压力，必须要控制局面，但是越是年轻的"勇武派"示威者跑得越快，警察抓不到他们，只好抓一些年纪大的、身体没有那么强壮的，还有抓一些女性。这就使得民众对于警察的反感愈加严重。相比之下，这些年轻的"前线"抗议者对老百姓都十分礼让，"如果有民众不慎陷入警方和示威者之间的冲突，反而会得到保护"。

另一个原因在于，这些"勇武派"的破坏行动并非完全"肆无忌惮"，而是被视为"有理有节"的。"比如对地铁站的破坏，主要是针对港铁，因为港铁被视为是警方的帮凶，因为经常封锁车站的做法在示威者眼中看来就是为了阻止他们去参加抗议活动。"

此外，"勇武派"中大多数成员都是十几岁的少年，这也使得他们"在年长的民主运动支持者眼中看来显得非常无辜和需要保护"。作者接着写道："说到很多勇武派青年在上街的时候，背包里装着提前写好的'遗愿'，人们大多都会唏嘘不已。他们认为这些年轻人已经做好了长期入狱的准备，实在是勇气可嘉。"

摘編自其它媒體，不代表德國之聲觀點