 德语媒体：中国在巴尔干的软实力 | 媒体看中国 | DW | 05.01.2021

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德语媒体：中国在巴尔干的软实力

《法兰克福汇报》文章关注了德国阿登纳基金会关于中国对东南欧媒体影响力不断增加的研究。该报另一篇文章评论道，有关阿里巴巴创始人马云身在何处的猜测，说明了中国的很多问题。

Bulgarien Momchilovtsi Yoghurt

2017年，保加利亚举办中国-保加利亚酸奶节

（德国之声中文网）德国阿登纳基金会的一项研究显示，中国通过媒体合作协议等方式在阿尔巴尼亚、保加利亚等东南欧国家扩大影响力。《法兰克福汇报》文章写道：

“阿尔巴尼亚和中国的国家电台2019年签署了合作协议，内容包括节目交换（比如关于中国政治制度的中国纪录片），甚至‘培训’员工。塞尔维亚方面2016年与中国就‘信息交换’、‘中塞媒体对话’签署合作协议。其作用显然没有落空：‘鉴于双边关系加强以及塞尔维亚政府以积极的态度介绍这些活动的意愿，塞尔维亚媒体过去几年有关中国的内容显著增加。’,在塞尔维亚，有关中国的报道几乎总是正面的。比如中国的贷款常被包装为‘投资’，听起来远好于可怜的真相。”

文章还谈到，华为在保加利亚首都索菲亚的办公室为记者提供前往中国研学旅游的机会，类似情况在该地区其他国家也存在，因为这些国家的媒体难以支付前往中国进行调查性报道的费用 。文章援引阿登纳基金会的报告写道：

“这就给了专制政权为自己宣传的机会，他们向东南欧客户免费提供制作好的内容。研究指出，尤其是那些不断寻找廉价内容的因特网站喜欢使用现成的有关中国的报道。可想而之，这些内容与批评性的新闻报道毫不沾边。

“其结果就是报道采用北京的观点而不进行反思，甚至全文转载习主席的讲话。”

文章最后指出，“虽然还不能说中国在对巴尔干地区的媒体进行系统性渗透，也很难想象这会成功，但是，研究作者认为，到中国占据更好的地位来进行叙事并传播，只是一个时间问题。因此欧盟以及成员国有多了一个理由去密切关注巴尔干。”

当权者对温和的批评者也感到害怕？
Insight Davos 2019 World Economic Forum (WEF) annual meeting

马云去哪儿了？

《法兰克福汇报》另一篇文章以“习、马和权力”为题，就马云“失踪”发表评论。作者写道：

“当然，他可能得了新冠。或者终于去休假了。但全世界都在猜，中国最富有的亿万富翁正在感受到政权的压制。”

文章说：“马云并非他在达沃斯或华盛顿亮相并为阿里巴巴和中国站台时所展示的世界公民，而是独裁者习近平领导的人民共和国的公民。”

作者认为，“如果北京让白手起家的马云消失，那说明了习和其统治机构的力量。但与此同时，对马云的攻击也表明，当权者对温和的批评者也感到害怕。如果马云只是休息休息，过几天就露面，那么这些错误的担心只是说明了专制政权享有的名声：就像俄罗斯一样，即便最不可思议的谣言也可能是真的。”

观看视频 01:12

马云不见踪影引发各方猜疑

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点


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