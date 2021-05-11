德语媒体：中国在奔跑 欧洲在散步

(德国之声中文网)《明镜周刊》网站刊登了一篇题为"迈向未来的长征"的评论，指出德国在对华经济竞争中逐渐处于弱势，这和德国商界的短视有关。

"在摆脱历史屈辱感、迈向世界顶尖的漫漫长征中，中国正在高效地前进，并且动用了不公正的手段----就像美国和欧洲所指责的那样。在欧盟眼中，中国正把欧洲企业逼至墙角：中国政府为本国产品提供补贴，从而让外国企业在国际市场上丧失竞争力。对于这一点，我们必须有所抵抗，现在也确实这么做了。"

"另一方面，却和我们德国企业家的思维有关。没有任何一家德国企业是被强迫在中国市场销售数以百万计的汽车、并出售设计图纸的。如果德企高管自己做出了这样的决定、并愿意接受中方的限制条款，那我们顶多可以说：我们德国人谈判得非常糟糕。"

"在机器人制造商库卡的高管眼中，2016年将库卡整体出售给中资企业的交易是谈判出色的成果。当时，德国报刊的经济记者都感到失望至极，德国联邦政府也感到遗憾。可是后来我们却听说，库卡的员工依然对这笔交易很满意。而且，库卡方面认为，不管卖不卖给中资企业，中国人用不了几年都将能自主设计并生产库卡一样的机器人。"

在文章末尾，作者指出，中国的国家主导式经济正在搅动全球经济体系。"也许，西方人应该逐渐适应一个现实：中国正逐渐走出殖民历史的屈辱感；而且，中国寻求的并非是战争，而是富足、进步、认可、尊重。"

PISA测试结果显示中国青少年的优等生比例遥遥领先

《世界报》刊登了一篇由人口经济学家Gunnar Heinsohn撰写的客席评论，指出中国的人口危机尽管非常严重，但是从优秀人才数量来看，仍然好于美国和欧洲。

文章注意到，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)近期表示，鉴于中国人口急剧老化、美国人口结构具备优势，因此美国不必太担心美中竞争。但是作者认为，就优秀人才而言，中国却领先美国。"2018年的PISA测试统计了优等生和差生的比例。在德语区，每1000名瑞士学生中有49名高材生和168名后进生，德国的比例则是28比211，奥地利是25比211。而在美国，这个比例为15比271。反观中国，每1000名学生中有165名高材生，差生则只有24名，这完全是另外一个级别。"

"值得指摘的是，中国只有4个省份(总人口约2亿)参加了PISA测试，北京当局有可能在抽样中违规。但是，即便我们将邻国韩国的数据(69比150)套用到中国，也意味着2.5亿中国青少年中有1700万高材生。而6000万美国青少年中却只有91.5万优等生。也就是说，中国高材生的数量是美国的19倍，布林肯今后最好找一个靠谱点的顾问。"

"在中欧地区，情况也差不多。5000万总人口的韩国，就有45.5万优等生，超越德国、奥地利、瑞士的总和，而这三国的总人口是韩国的两倍有余。而且，即便是只比较顶尖人才，欧洲和东亚也有着差异。在遴选程序相当严格的PCT专利申报中，韩国有2万例，明显超过德国的1.85万例。而且，欧洲和东亚之间的差距近年来正不断拉大：东亚人在急速奔跑，欧洲人还在闲庭信步。"

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