德语媒体：中国在南太平洋的布局

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，北京在努力扩展在南太平洋地区的影响力，这本来不是什么秘密，但中国同所罗门群岛即将签署安全协定的消息，仍然引起了澳大利亚、新西兰和美国的极大不安。这篇题为《北京挺进南太平洋》的报道写道：

"所罗门群岛政府总理索加瓦雷(Manasseh Sogavare) 周二向议会证实，相关协定已经'准备就绪，随时可以签署'。该协定草案前不久被索加瓦雷的政治反对派公布与众。草案中称，所罗门群岛需要维护社会稳定、或发生人道危机和需要灾难救助时，可以要求中国方面派遣军队和警察力量，并可按照协定，提供其他形式的帮助。中国海军舰只可以在所罗门群岛补充给养，此外，中国安全力量可以前来该岛保障岛内中国公民和中资建设项目的安全。按照这份草案的说法，中国安全力量还将获得刑事豁免权。协定双方均承诺对协定内容进行保密。当有议员问及协定最终文本同已被公开的协定草案内容是否有出入时，索加瓦雷拒绝回答。"

柏林出版的《日报》报道称，中国在澳大利亚东海岸两千公里处建立军事基地的可能性，令澳大利亚极为不安。该国总理莫里森对所罗门群岛同北京签署安全协定表达了明确的反对立场。新西兰总理艾德纳也对"太平洋地区军事化的趋势深表忧虑"。该报以《中国在南太平洋的布局》为题写道：

"在政治层面尚，人口70万的所罗门群岛是该地区最为重要的国家之一。尽管国内一直存在反对呼声，但这个资源丰富、却又极度贫穷的国家同中国的关系却变得越来越紧密。2019年，以索加瓦雷为首的所罗门群岛政府宣布同台湾断交，并转向北京之后，当年11月该国发生了针对华人店铺的哄抢纵火行为。

上周同北京秘密协定的草案文本被公布之后，澳大利亚和新西兰的反应令索加瓦雷大为光火。他表示，澳大利亚和新西兰的反应极具'侮辱性'，因为在上述两国看来，所罗门并不具备作为主权国家采取行动的能力。他说：'很明显，我们必须实现对外关系的多样性，这难道有什么不妥吗？'索加瓦雷的愤怒是预料之中的，因为批评者认为，过去几年当中，作为该地区最大最富有的国家，澳大利亚忽视了对所罗门群岛的帮助和支持。而与此同时，澳大利亚政治家和评论员们对中国的批评呼声却越来越高。

知名专业杂志《外交官》的前总编 David Llewellyn-Smith甚至警告说，如果北京得以在所罗门建立军事基地，'澳大利亚将会丧失主权和民主'。因为中国导弹只需15分钟，就可以从所罗门群岛首都霍尼亚拉飞抵布里斯班。他表示，堪培拉当局绝不能容忍北京扩大军事存在，而应考虑出兵占领所罗门群岛，并推翻其亲北京政府的可能性。"

虽然索加瓦雷一再否认中国会在该岛设立军事基地，但一个不争的事实却是，中国的影响力在所罗门群岛已经变得越来越大。文章最后写道：

"对于中国在南太平洋究竟有什么意图，专家们的意见并不一致。有人认为，北京主要是看中了当地丰富的鱼产和自然资源，因而在进行经济扩张。但另一些专家则对军事扩张发出了警告，而所罗门群岛的最新发展，显然为这类警告呼声提供了佐证。一个不争的事实是，北京正在努力让更多的南太平洋国家同台湾断交。继2019年里巴提同台湾断交之后，该地区14个国家中，仍在外交上承认台湾的国家只剩下了四个。"

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