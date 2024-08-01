德语媒体：中国国家黑客被曝光

德国政府称中国黑客2021年攻击了德国联邦制图与大地测量局。柏林外交部召见中国大使。这一消息引起德语媒体的关注。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表署名评论，题为“中国国家黑客被曝光”。文章写道：

“网络攻击是一个困难的领域。首先要识别和抵御袭击。对于背后黑手的调查，则可能需要很长时间，正如现在所看到的。联邦制图和大地测量局受到攻击三年后，德国政府现在有把握，袭击的背后是中国国家行为者。”

“在外交部召见中国大使是中国有关方这一行动的自然后果。柏林对这件事有多重视——这也是对的，可以由此看出：自1989年天安门广场屠杀以来，还没有过这样的召见。”

文章写道，人们并不指望严正抗议会带来相关活动的停止。但是：“更重要的是，向袭击者发出信号，再精心策划的行动，最终也会被发现。而德国公众必须逐渐适应这个想法，即这个世界上有想要尽其所能损害我们国家的势力存在。”

受攻击的对象是重要部门

德国电视一台介绍三年前受攻击的联邦制图和大地测量局说，该机构提供地理数据，担负有重要职责，这一职责也涉及关键基础设施——比如能源供应商、水厂、交通运输企业。

报道写道：“调查主要由宪法保护局进行。直到今天，德国政府才掌握足够证据，公开将中国国家称为袭击的作案者。召见大使是一个尖锐的外交信号，德国政府以此表达对该网络袭击的抗议。”

报道写道，多年来，联邦宪法保护局等政府机构警告来自中国的网络攻击的危险。内政部称，相关攻击的背后是一项进攻性的网络战略，通过广泛的知识输送为中国的工业以及地缘政治目标作出重要贡献。

报道写道：“内政部也表示，去年也有涉嫌由中国国家操纵的网络行动方向企业、政府部门和个人以及政治机构进行了有目标的网络攻击。’”

“其目的是，获取有关政治观点形成、决策过程以及德国政府外交政策立场的信息。政治机构周边的企业以及IT服务商也受到攻击，以它们作为进一步网络攻击的门户。”

“安洵泄露的文件显示，这并非孤立行为，而是在其背后有一项广泛的战略。它为安全部门较长时间以来所警告的趋势提供了依据” 图像来源: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance

令德国间谍防御生畏的对手

《时代周报》提及年初外泄文件的中国网络公司安洵写道：“德国间谍防御部门印象最深刻的看来是，中国合同黑客的组织良好和专业性。联邦宪法保护局报告中多次提及，安洵以工业化的方式侵入他人的计算机。泄露文件中可以看出的攻击事件，有40%的重点是政府部门。目标首先在亚洲，但也有更多迹象显示，欧盟也受到袭击。”

文章写道：“宪法保护局对这一趋势警惕已久。在一份内部评估中，负责间谍防御的部门去年就这样描述相关威胁：‘中国行为方实施许多严重且长期的网络间谍行动的迹象增加。这可能损害德国的数字主权。’”

而“安洵泄露的文件显示，这并非孤立行为，而是在其背后有一项广泛的战略。它为安全部门较长时间以来所警告的趋势提供了依据。”

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