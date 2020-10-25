德语媒体:中国和美国 谁是亚洲国家的好朋友？

（德国之声中文网）"印中关系紧张之际，印度得到了美国的军事支持。"《商报》本周一发表的一篇文章关注到美国国务卿蓬佩奥访印期间，双方签署了信息分享与防御合作协议。文章指出："印度是这位美国外交官亚洲之行的第一站，他还将前往斯里兰卡、马尔代夫和印度尼西亚。蓬佩奥希望通过这次四国之行，在与中国的地缘政治竞争中争取盟友。"

作者Mathias Peer接着指出，中国当然不会坐以待毙，北京也在试图加强与东南亚国家的关系："蓬佩奥周四抵达雅加达之前，美国就强调，印尼最近收到了来自美国的1000台呼吸机，用于对抗疫情。与此同时，中国向印尼承诺，可以给对方提供数百万剂新冠疫苗。"

该地区的其他国家也是美国和中国的争夺目标："上个月蓬佩奥与柬埔寨、泰国、越南等湄公河沿岸国家启动了合作协议。据信，美国希望在那里的发展项目上至少再投入1.5亿美元。中国也很快采取行动，10月中旬，中国外长王毅从柬埔寨经老挝到访马来西亚和泰国，他也承诺，将会给柬埔寨发展援助拨款约1.5亿美元。这个多年来一直依赖中国投资和援助的国家，在王毅访问期间，两国还签署了自贸协定，这是柬埔寨有史以来首个双边自贸协定。"

题目为"中美争夺亚洲盟友"（USA und China buhlen um Verbündete in Asien）的文章指出，东南亚一些国家与中国在南中国海存在主权争议。尽管与中国在这方面有着冲突，但并没有一个国家表示站在美国的一边，文章援引智库国际战略研究所的康奈利(Aaron Connelly)指出："没有一个东南亚国家愿意支持特朗普的中国政策。" 由于中国对该地区经济扮演着举足轻重的角色，除了印度之外，该地区没有一个国家敢与北京正面对抗。相反，这些国家希望与中国开展更多合作。

中国的宣传攻势

瑞士德语广播电视台SRF周一发表了一篇题为"中国正在扩充装备 -也包括宣传攻势"（ China rüstet auf - auch propagandistisch）的文章，作者Tobias Gasser写道："中国希望成为世界强国，瑞士联邦情报局(NDB)认为，新冠危机加强了这一趋势。曾担任日内瓦安全政策中心主任的沃克尔（Daniel Woker）也得出了相同的结论。

沃克尔说，中国正在扩充装备，也加大了宣传力度，北京当局希望向世界展示专制制度的优势。他继续指出，这就是为什么中国领导层对内对外都采取更加强硬立场的原因。

瑞士联邦情报局还指出，中国的情报活动给瑞士带来威胁："中国情报部门活动不仅是以外交为掩护派送情报人员，还会以非官方活动为掩护，这涉及到研究人员、学生、游客或商务人士。"

通过对大学和公司从事间谍活动，中国希望确保其在经济领域的主导地位。此外，中国在瑞士的特务机构还对维吾尔族和藏族进行监控。

瑞士应该重新考虑与中国的关系。文章援引沃克尔指出："这可能已经发展成一种风险。不是因为我们变了，而是因为中国变了。"



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