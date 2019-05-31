德语媒体：中国和美国 哪只手更重要

（德国之声中文网）中美贸易战仍然是绕不开的热点话题，而德国报章更为关心的一个问题就是：我们欧洲人应该如何自处？《图片报》在线版发表了评论文章《中国还是美国：哪只手对我们来说更重要？》（China oder USA: Welche Hand ist uns wichtiger?）。恰逢本周五中国国家副主席王岐山和美国国务卿蓬佩奥同时到访德国，一边是崛起中的经济大国，重要的贸易伙伴和销售市场；另一边是多年的盟友，不可或缺的军事和政治伙伴，德国应该紧紧握住谁的手？

《图片报》的评论员比较形象地展现了两边的形势："在美国看来，柏林是一个正在走下坡路的伙伴，而且已经不再那么忠实可靠。反过来至今德国总理府也没搞清楚，到底应该如何看待美国总统特朗普：自由世界的领袖，还是贸易战士和美国优先主义先知？"

关乎生意的新伙伴

美德关系目前绝非热络，从默克尔会见蓬佩奥的场面就可见一斑："默克尔刻意强调：美国现在是，未来也是我们最紧密的伙伴--当然还有一个补充语，就是--在欧洲以外。"而蓬佩奥那边呢？甚至都没有费力去选择措辞：德国是美国的一个重要盟友--仅仅是众多盟友之一而已。

抛开表面的客套不说，美国对这个盟友有什么要求呢？文章列举道，德国必须禁止华为参与5G网络建设；必须完成国防开支占总预算2%的指标；不能和伊朗合作，听从美国的制裁，放弃伊朗核协议。而默克尔对于这些要求是如何回应的呢？"她在周四对哈佛大学的演讲就已经明确了立场。虽然没有指名道姓，但是她批评了特朗普的政策。对于美国媒体来说，这是一次反对特朗普的演讲！"

而中国那边的情形如何呢？"默克尔伸出合作之手--尽管中国存在全面监控和经济间谍现象。根据一项问卷调查，德国企业对于在华投资的信心已经高于在美国的投资。这涉及新的市场，新的贸易通道（一带一路）和德国制造高科技所必须的原材料。"

和王岐山在柏林的会面气氛，作者用一个词来概括："外交礼节"。"在镜头面前没有一句难听的话，何必呢？"

最后作者对于要选择哪只手给出了回答："自然，坦率地讲：最后的最后，还是老朋友靠谱。不管在华盛顿执政的是谁都一样。"

中美之间的竞争自然不只是争夺德国这个合作伙伴，而是未来世界的主导权。《法兰克福汇报》记者Carsten Knop发表署名评论《权力之争》（Kampf um die Macht）指出："未来什么科技最重要，美国和中国都知道。问题是欧洲也知道吗？"

文章从美国把华为列入"黑名单"，成千上万欧洲消费者惊觉自己正在使用的手机未来可能会变成一块废铁入手，点出了中美贸易战的根源所在：两个大国争的不只是关税，而是未来世界的主导权。而对于欧洲人来说，最可怕的一点是，这场争斗并没有他们的立足之地。

"欧洲人现在才明白过来，当一整个地区，也就是欧洲，在关键的技术领域完全没有了发言权是一种什么体验。曾几何时，芬兰的诺基亚是手机领域的老大。而诞生于斯堪的纳维亚半岛的Skype，为如今习以为常的网络电话和视频聊天技术立下了汗马功劳。但这些都已经成为过去。欧洲已经跟不上硅谷的步伐--而且更令人警醒的是，连面对深圳的诸多企业，欧洲人也已经不再是对手，那里就是华为的总部所在地。"

尽管如此，作者认为在当今的国际化环境下，完全的对抗和抵制是无法奏效的。"尤其在科技领域，没有哪个地区能够放弃来自另外一个地区的供应商，欧洲是无论如何不行的，但是中国也不行，而美国至少也还需要中国的市场。"

最终，谁也离不开谁。作者认为，在5G网络的建设中，欧洲并不情愿放弃华为技术。"这个工程十分重要：5G网络能够给我们带来的不仅仅是更快的数据传输速度，而是让物联网更好地实现无线连通。华盛顿几个月来不断地警告盟友，和华为合作有安全风险；只是到目前为止人们也没找到真正的安全漏洞在哪里。不过这已经不再重要了，这实际上是关乎一个新世界主导权的问题。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点