德语媒体：中国和美国 哪只手更重要

（德国之声中文网）中美贸易战仍然是绕不开的热点话题，而德国报章更为关心的一个问题就是：我们欧洲人应该如何自处？《图片报》在线版发表了评论文章《中国还是美国：哪只手对我们来说更重要？》（China oder USA: Welche Hand ist uns wichtiger?）。恰逢本周五中国国家副主席王岐山和美国国务卿蓬佩奥同时到访德国，一边是崛起中的经济大国，重要的贸易伙伴和销售市场；另一边是多年的盟友，不可或缺的军事和政治伙伴，德国应该紧紧握住谁的手？
《图片报》的评论员比较形象地展现了两边的形势："在美国看来，柏林是一个正在走下坡路的伙伴，而且已经不再那么忠实可靠。反过来至今德国总理府也没搞清楚，到底应该如何看待美国总统特朗普：自由世界的领袖，还是贸易战士和美国优先主义先知？"
关乎生意的新伙伴
美德关系目前绝非热络，从默克尔会见蓬佩奥的场面就可见一斑："默克尔刻意强调：美国现在是，未来也是我们最紧密的伙伴--当然还有一个补充语，就是--在欧洲以外。"而蓬佩奥那边呢？甚至都没有费力去选择措辞：德国是美国的一个重要盟友--仅仅是众多盟友之一而已。
抛开表面的客套不说，美国对这个盟友有什么要求呢？文章列举道，德国必须禁止华为参与5G网络建设；必须完成国防开支占总预算2%的指标；不能和伊朗合作，听从美国的制裁，放弃伊朗核协议。而默克尔对于这些要求是如何回应的呢？"她在周四对哈佛大学的演讲就已经明确了立场。虽然没有指名道姓，但是她批评了特朗普的政策。对于美国媒体来说，这是一次反对特朗普的演讲！"
而中国那边的情形如何呢？"默克尔伸出合作之手--尽管中国存在全面监控和经济间谍现象。根据一项问卷调查，德国企业对于在华投资的信心已经高于在美国的投资。这涉及新的市场，新的贸易通道（一带一路）和德国制造高科技所必须的原材料。"
和王岐山在柏林的会面气氛，作者用一个词来概括："外交礼节"。"在镜头面前没有一句难听的话，何必呢？"
最后作者对于要选择哪只手给出了回答："自然，坦率地讲：最后的最后，还是老朋友靠谱。不管在华盛顿执政的是谁都一样。"
中美之间的竞争自然不只是争夺德国这个合作伙伴，而是未来世界的主导权。《法兰克福汇报》记者Carsten Knop发表署名评论《权力之争》（Kampf um die Macht）指出："未来什么科技最重要，美国和中国都知道。问题是欧洲也知道吗？"
文章从美国把华为列入"黑名单"，成千上万欧洲消费者惊觉自己正在使用的手机未来可能会变成一块废铁入手，点出了中美贸易战的根源所在：两个大国争的不只是关税，而是未来世界的主导权。而对于欧洲人来说，最可怕的一点是，这场争斗并没有他们的立足之地。
"欧洲人现在才明白过来，当一整个地区，也就是欧洲，在关键的技术领域完全没有了发言权是一种什么体验。曾几何时，芬兰的诺基亚是手机领域的老大。而诞生于斯堪的纳维亚半岛的Skype，为如今习以为常的网络电话和视频聊天技术立下了汗马功劳。但这些都已经成为过去。欧洲已经跟不上硅谷的步伐--而且更令人警醒的是，连面对深圳的诸多企业，欧洲人也已经不再是对手，那里就是华为的总部所在地。"
尽管如此，作者认为在当今的国际化环境下，完全的对抗和抵制是无法奏效的。"尤其在科技领域，没有哪个地区能够放弃来自另外一个地区的供应商，欧洲是无论如何不行的，但是中国也不行，而美国至少也还需要中国的市场。"
最终，谁也离不开谁。作者认为，在5G网络的建设中，欧洲并不情愿放弃华为技术。"这个工程十分重要：5G网络能够给我们带来的不仅仅是更快的数据传输速度，而是让物联网更好地实现无线连通。华盛顿几个月来不断地警告盟友，和华为合作有安全风险；只是到目前为止人们也没找到真正的安全漏洞在哪里。不过这已经不再重要了，这实际上是关乎一个新世界主导权的问题。"
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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大国较量 中美贸易战大事记
为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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大国较量 中美贸易战大事记
钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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大国较量 中美贸易战大事记
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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大国较量 中美贸易战大事记
美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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大国较量 中美贸易战大事记
博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
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再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
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《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
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谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
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5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
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特朗普突然宣布加关税
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
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中方仍然赴会 谈判无果而终
面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。
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中国公布反击措施 全球股市应声大跌
新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。
作者: 苗子, 文山, 任琛