德语媒体：中国和七个小矮人

（德国之声中文网）德国编辑部网络（RND）周六发表针对G7峰会的分析文章“中国与七个小矮人”（China und die sieben Zwerge）指出，美国总统拜登希望通过一个全新的自由国家网络来束缚中国这个觉醒的巨人。

文章写道，在英国康沃尔郡举行的七国集团峰会上，话题断围绕着根本不在场的中国，而且是由美国总统拜登主导。

“拜登相信，在抗击疫情期间，美国以及自由世界应该在全球范围内展示他们的能力—尽管有各种唱衰之声，最终能提供的还是比独裁的中国国家主席更好。

习近平的看法则完全相反。自由国家的‘混乱’以近乎科学的方式表明中国制度的优越性。”

美国总统拜登计划建立一个全新的自由国家网络

文章接着提到，拜登宣布捐赠五亿辉瑞疫苗协助全球抗击疫情，并且强调是无条件捐赠，没有附带隐藏条款。

“通过这样做，拜登将自己与中国做出区别。当中国在某处伸出援手时，总是会要求政治或经济准入。有时是承诺一个港口，有时中国会要求在联合国依照其心意投票，例如人权辩论。”

“拜登说‘美国回来了’，这也意味着：制度性冲突再次出现。而这也是华盛顿乐见的。”

作者指出，在G7峰会期间，拜登提出希望建立一个联手抗中的民主联盟，德国虽然有所顾虑，但也参与其中。北约也正朝“更全球化”迈进，虽然大西洋仍是其中心，但未来几年与韩国、澳大利亚、日本和新西兰等国的政治联系将会加深。

“对于拥有14亿人口的中国而言，G7可能就像七个小矮人。但康沃尔迎来了几个有趣的客人：印度、韩国、澳大利亚和南非。他们可能成为拜登新民主国家网络的一份子，最终将比北京单一的独裁政权具有更大的影响力。

澳大利亚2020年要求北京在新冠病毒溯源上更开诚布公，结果红酒等产品遭到北京的关税惩罚。G7在康沃尔正在筹备一个网络，让成员不再受到此类的打击。”

文章最后写道：“若G7在最终文件中呼吁中国提高透明度也无需感到惊讶。拜登想要的就是这样的转折：他欢迎每一个表明对全球独裁者尊重下降的信号。”

《明镜周刊》专访北约秘书长斯托滕贝格（Jens Stoltenberg），谈到中国对全球构成的新威胁。斯托滕贝格表示：“我们不认为中国是对手或敌人，但中国的崛起是这个时代最大的安全挑战。”

他指出：“中国很快将成为全球最大经济体，其国防预算已经位列世界第二，拥有最大海上军事力量。北京正大力投资最先进的军事能力，例如人工智能和自主系统。但中国的价值观与我们不同。中国政府以世界前所未见的方式控制自己的人民。他们镇压香港的和平抗议，迫害维吾尔族等少数族群，威胁台湾等邻国，限制南中国海的自由航行。与此同时，中国正在向我们靠近，试图控制欧洲重要的基础设施如港口、机场或电力网络。

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