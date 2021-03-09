德语媒体：中国启动“疫苗护照”

（德国之声中文网）中国刚刚推出的“国际旅行健康证明”是一种综合性证明，展示持有人的核酸、血清IgG抗体检测结果及疫苗接种情况等。《法兰克福汇报》撰文指出，推出这款健康证明，可能是中国政府新的施压手段，目的是唤起民众接种疫苗的热情。这篇题为《疫苗护照-中国政府新的施压手段》的文章写道：

“一种可能性是，中国政府先在国内试行这种健康证明，以提升民众接种疫苗的热情。迄今为止，很多中国人并没有接种新冠疫苗的迫切需求，因为中国国内已经鲜有新冠感染病例。此外，疫苗的有效性以及是否有副作用等问题，也让一些人顾虑重重。有鉴于此，中国接种疫苗的进度已经落后于世界很多国家。

中国防疫机构预计，直到2022年中至年底，中国才能达到群体免疫的接种水平。因此政府内有人担心，西方工业国家重新开放边界的时候，中国会陷入孤立境地。疫苗厂商康希诺一位高管最近曾建议实施疫苗证书制度，以推进民众接种疫苗的速度。比如，出现区域性疫情时，持有疫苗证书者可以不必接受隔离。

种种迹象显示，中国新近推出的健康证明将在中国大陆和香港之间的往来游客中使用。来自香港的代表已经向人大会议提交了相关的提案。中联办的网站上周二发表了相关信息。迄今为止，往来于香港大陆之间的旅客不得不在过境后接受两到三周的隔离。”

对于已经批准使用中国疫苗，并对来自中国的旅游业收入高度依赖的国家来说，中国版“疫苗护照”无疑也是一件好事。《法兰克福汇报》接着写道：

”中国国家发改委上周五明确表示，至少在今年年底以前，中国不大可能大规模放宽出入境旅行限制。该机构发表的年度报告中称，阻止新冠病毒从境外流入仍将是今后‘防疫工作的重中之重。’此外，近期内一旦重新开放边境，也有可能会引起民间的不满情绪。有鉴于此，短期内取消对入境者隔离措施的可能性也微乎其微。毕竟中国疫苗能起到几个月的免疫作用，它是否对变异病毒也有效以及是否能阻止病毒的进一步传播，这些问题直到现在还没有答案。

总之，中国在尽力避免其严苛的入境限制造成闭关锁国的印象。中国党和国家领导人习近平去年12月在G20峰会上曾表示，中国期望建立一种基于国际通用二维码基础上的国际健康证书相互认证体制。但他并没有进一步阐述这种认证体制的细节。鉴于2022年北京将主办冬季奥运会，外国人入境问题的重要性正在与日俱增。对于冬季奥运会期间是否允许外国人现场观战，直到今天仍没有明确的说法。”

新冠疫情，令全球经济大受影响，但来自中国的订单却使许多德国企业躲过了一劫。《明镜》周刊报道称：

“一份市场分析报告称，新冠疫情疫情，中国作为德国贸易伙伴的重要性得到了进一步提升，而且还为稳定德国市场发挥了重要作用。安永会计师事务所（ Ernst & Young）的迈耶对报章表示：‘亚洲、尤其是中国对德国经济的重要性，从未像去年这样明显。’

迈耶认为，中国经济在去年春季停摆之后得以迅速复苏简直是德国经济界的‘一大幸事’。受疫情影响，欧洲营业额大幅滑坡，而对华业务和营业额却得以明显上升。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



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