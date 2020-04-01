德语媒体：中国只是暂时占了上风

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国的疫情报告值得质疑"为题，刊发评论指出，新冠疫情暴露了中国各级政府在传递信息时的弱点，而中央政府互相矛盾的规定，更是加剧了这一问题。

"美国政界现在认为，中国的疫情数字不值得相信。原则上，对待任何来自中国的数据，都应当十分谨慎。比如，专家们在看待中国官方经济数字时，常常使用一个十分简单的法则：数字能够正确反映大体的趋势，但是不能细看。这一法则同样适用于新冠疫情数字。"

"中国各级政府传递信息的链条，有着严重的弱点。北京中央政府没能杜绝这种弱点，反而助长了它。尤其是负责采集第一手数据的地方政府，他们非常倾向于造假。"

"中央政府自相矛盾的规定也是造成这一现象的部分原因。一方面，北京警告各省政府不得瞒报漏报，另一方面，中央政府却又强调疫情现在必须结束。于是，地方政府官员很可能会瞒报病例，从而避免给自己的仕途造成不利影响。"

"在一个没有反对党、没有新闻自由的国家，真实的数字到底是多少，这个问题不会很快有答案。对于中国而言，这可不是什么好消息。值得质疑的数字会消解人们的信任。在这个本就不安的时代，不论是对中国民众、还是对与中国做生意的企业而言，信任缺失更是加剧了不确定性。"

中国援助意大利的抗疫专家团队3月13日抵达罗马

"中国得益只是暂时的"

瑞士《新苏黎世报》以"疫情危机是否奠定了中国的地缘政治崛起？不，中国得益只是暂时的"为题，刊发评论指出，在这场自由民主制与威权专制的又一场较量中，中国只是在宣传方面暂时占了上风而已，短期的突发事件难以从根本上撼动长期的权力政治格局。

"即便是中国，通过展现自己援助者形象而获得的地位上升也只是暂时的。诚然，意大利、西班牙现在正对欧盟各国的不团结感到万分失望。但是，这几乎不可能导致意、西两国与威权中国之间的政治分歧就此消融、罗马与马德里从此走上疏欧亲中路线。"

"现在就为欧洲一体化进程唱挽歌，未免为时过早。中国确实在欧盟内部钉入了楔子，还在疫情危机时刻将自己包装为雪中送炭者。可是，欧盟各国现在也及时吸取了教训，德国的医院已经开始接收法国和意大利的重症病人。最关键的则是疫情结束之后的经济重建以及政治稳定，届时必须要能够让欧洲选民感受到，欧盟才是对各成员国、对广大民众的政治及经济起着重要作用的角色。"

"新冠疫情危机是一起极其重大事件，其后果将长期存在。它将加速现有的进程，还将加剧现存的危机。但是，它对国际政治权力格局的影响可能将十分有限。"

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