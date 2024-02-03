德语媒体：中国反腐败取得胜利？言之过早

（德国之声中文网）北京在过去半年罢免了至少16名军事高层，本周最新落马的是火箭专家、中国运载火箭技术研究院原院长王小军，遭撤销全国政协委员资格。

《法兰克福汇报》驻北京记者Jochen Stahnke的文章「习近平清理门户」写道：「中国国家和党领导人习近平有理由担忧，这十年来，他一直在打击解放军部队中的腐败现象，但目前还看不到尽头。」

「维持政权稳固一向是习近平的优先事项，但腐败和失去信任的最高军事干部显示出他权力的局限性。而习近平对军队的信心程度，也可能是影响台湾是否会受到军事攻击的因素之一。 据美国情报机构称，习近平已指示军方做好到2027年入侵台湾的准备。尽管这些都不是具体的战争计划，但即使从技术方面而言，这一目标似乎也不再可行。」

评论指出，习近平自2012年就任中共总书记以来加强了反腐行动，2014年他还曾表示「不彻底改革，我军是打不了胜仗的」，显示打击贪腐决心。作者接着写道，「中共中央政治局在2018年宣布『反腐败斗争取得压倒性胜利』显然言之过早，因为在2024年初，《解放军报》发表了一篇几乎相同的文章，但过不久就传来王小军失踪的消息。」

评论引用美国军事研究员乌斯诺（Joel Wuthnow）的话称，「习近平在上任之初的重点是那些不仅腐败而且属于其他权力阵营的军官。多年来他巩固了自己的权力，但军方如今在某种程度上依然故我。」作者认为，习近平目前面临的困境是：「如何在不把所有人都清空的情况下拯救体制？毕竟，即使是腐败的军官也有其专业能力。」

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



另一方面，作者还指出一种的特殊现象：「中国官方似乎也会偶尔提供有关军队腐败的消息，新华社在几年前就曾报道称，必须付钱才能获得军官头衔。其他媒体还报道了例如出售军用财产，或将军队建筑人员用于民用基础设施建设等事件。」评论称，习近平显然乐于见到反腐成果传播出去，这展示了「他的反腐运动深受人民群众欢迎」。

《商报》刊出「中国太阳能产业也正陷入危机」文章提到，中国正大力推动太阳能产业，但其产能不仅已超过中国国内所需，甚至超越了全世界的需求。

「没有其他国家像中国一样建造如此多的太阳能系统。仅去年一年就达到217吉瓦，几乎是前一年的2.5倍，这占全球新增光伏装机容量的一半以上。光伏市场供给过剩现象十分严重，中国太阳能企业现在也在为自己的生存而战。」文章指出，供过于求的结果「就是激烈的价格战，令很多厂家无法生存。」

太阳能电池、锂电池和电动汽车同被中国政府列为外贸出口「新三样」。作者提到，「中国海关数据显示，2023年前11个月太阳能电池出口量较前一年增长42%。然而，商品价值的增幅仅为百分之一。除了人民币贬值之外，最主要的原因是中国的太阳能技术价格的大幅下跌。」

「据业内人士称，许多规模较小的公司已经陷入破产，主要行业代表最近几周都对产能过剩发出了警告。组件制造商天合光能董事长高纪凡指出：『整个供应链都没有利润。这种情况是不可能持续的。』」

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