德语媒体:中国印度欲脱离俄罗斯朋友圈

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"中国失去了耐心"为题，刊发评论指出，面对普京宣布局部动员令，中国领导人却要求俄乌战争各方尽快停火，这说明俄罗斯已经不再有真正的盟友。

"西方国家对局部动员令的反应不会令普京吃惊。但是，北京方面在措辞上的转变却会让普京感到痛楚。中国外交部发言人不仅仅要求停火，还要求'尽快找到兼顾各方合理安全关切的办法'。这说明，中国对普京正失去耐心。"

"早在一星期前普京与习近平会晤时，后者就不再掩饰双方的分歧。随着战争的持续，其后果也越来越严重，俄中联盟之内的差异也越来越明显。印度总理莫迪也公开对普京表示，他认为战争就是一个错误。"

"与在乌克兰的军事失利相比，外交战线上的挫折相对而言更容易承受一些。尽管如此，普京依然无法轻易地对付这些外交挫折。欧盟禁运俄罗斯石油的制裁令将在明年全面生效，届时中国和印度将对俄罗斯经济起着举足轻重的作用。长期层面上，俄罗斯也将依赖中印两国，因为莫斯科暂时无法和西方国家做生意。"

"俄乌战争的走势并不取决于北京或者新德里。但是最新动向表明，普京缺乏可信赖的盟友，而乌克兰却有。"

《南德意志报》以"普京陷入陷阱"为题，刊发评论指出，随着中国、印度公开对战争表示怀疑，宣布局部动员令的普京已经显露出黔驴技穷、众叛亲离的迹象。

"普京及其亲信不可能没有注意到：俄罗斯的仆从国以及获利国正在迅速疏离莫斯科。一星期前在撒马尔罕举行的上合组织峰会上，俄罗斯领导人也感受到了屈辱。在战争开始前的2月初，习近平尚对普京表示'中俄友谊没有上限'，现在却没有对俄罗斯表示任何公开支持。相反，普京则晦涩地承诺将对中方的'疑虑和担忧'提供解释。"

"土耳其总统埃尔多安几个月来一直是游走在各个阵营之间的八面玲珑人物，现在他理所当然地将俄罗斯归还占领区作为和平的前提条件。印度总理莫迪当面公开批评普京；对于一直没有牵涉入这场战争的发展中国家而言，印度此举是一个重要讯号。在联合国安理会，俄罗斯近期也不再能得到暗中支持。甚至中国如今也在高谈阔论主权、谈判、国际法，而且没有突出'西方集团'带来的危险。"

文章接着指出，随着普京的俄罗斯陷入了泥潭，阿塞拜疆正在趁机对亚美尼亚进行短暂干预，中国则表示对中亚局势稳定感到担忧。此外，俄军撤离叙利亚也肯定会让其他势力蠢蠢欲动。作者认为，这些都是普京权力濒临瓦解的征兆，他暗示动用小型核武器的姿态，更是说明了这一点。

"当他威胁要用打破终极禁忌的方式来获取战略优势时，就再次证明了他与现实的疏离。恰恰相反，动用小型核武器并不会打破乌克兰的抵抗意志，也不会结束战争，反而将引发全球对普京、对俄罗斯的厌恶。届时，包括中国、印度在内的所有国家都不得不站到俄罗斯的对立面，普京也将稳获有史以来最臭名昭著战犯榜单的头几名。"

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动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

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