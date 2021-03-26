德语媒体：中国前总理被“戴嘴套”

(德国之声中文网) 德国网络新闻媒体"编辑部网络"（RND）注意到中国总理温家宝日前一篇文章被屏蔽并禁止转发。RND在题为“中国前总理被上嘴套”的文章开头写道：

“当代中国长时间以来不在容忍任何背离官方叙事的话语。没有人可以免受国家审查机构的荼毒，连前总理也不行。”

温家宝近日在《澳门导报》发表了四篇追忆亡母的文章遭到微信禁止分享，一些先前转发的媒体也将文章屏蔽。RND认为，从该文在短短数小时内在微信上被转发的次数就可以看出，这几篇文章是如何触动社会的神经。

RND写道：“乍看之下难以看出原因，因为温家宝的文章读起来就是为刚去世的母亲写的悼文。但如果仔细阅读字里行间的意思，不仅会发现对社会的批评，而且按照中国的标准，还是对中国国家主席习近平治下的政治体制的直接挖苦。”

温家宝在文中回忆父亲在文革时的悲惨遭遇。作者指出：“当年知识分子被迫下乡，甚至有孩子出卖自己的父母是‘修正主义者’，那个令人痛苦的10年社会混乱依旧被视为禁忌。而最近鉴于中国共产党将迎来创党100周年，习近平甚至进一步歪曲了这段黑暗篇章。”

“温家宝的文章还不仅止于此：他描述了他心中的理想中国。‘我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家，那里永远有对人心、人道和人的本质的尊重。’ 其中的潜台词当然是：真正的中国距离它还很遥远。”

中国新疆棉风波持续延烧。H&M等品牌因拒用新疆棉在中国遭到抵制。《时代周报》刊登了中国记者兼企业主Franka Lu的文章，关注年轻人出于爱国动机发起抵制的现象。

作者Franka Lu指出，这样的抵制并不是第一回，针对国际企业的“爱国主义抵制运动”在过去10年间不断增加。如今积极投入抵制国际品牌的主要是10几岁到20多岁的年轻人，他们在爱国主义的教育下，“将国家教育赋予的世界观内化”，愤怒地挺身而出以维护尊严。

“在过去几年间，多数年轻中国人的生活越来越数字化。政府也利用这一点，将其精神空间越缩越窄。这两者在如今的反西方抗议中都获得体现。”

“这些年轻人是在缺乏外界接触下成长。不仅所有西方媒体（还有社交媒体）在中国被屏蔽，连通往学术网站的途径都被封锁。”

作者指出，与中国过去几代的互联网使用者不同，如今的年轻人从未与其他国家的同龄人自由交流。“他们认识的所有数位工具都是由中国企业开发，受到中国审查制度和宣传机构的控制。与此同时，教育和培训系统更完善了将其培养成顺从的公民的能力。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点



© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。