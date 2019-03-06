德语媒体：中国分化欧洲

《商报》"中国分化欧洲"一文写道，罗马政府3月22日迎候习近平主席对意大利进行国事访问。届时双方会签署多项合作声明，其中有一项最具争议：关系到中国的超级基建项目"一带一路"：

"中国政府计划为'一带一路'这个从远东通到欧洲的基建项目投资9000亿美元。13个欧洲国家已正式同中国签署了双边投资协议，它们是保加利亚、克罗地亚、捷克、希腊、葡萄牙、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、马耳他以及波罗的海三国。

"但意大利则不同，它的加入，将是中国为一带一路首次赢得一个欧盟创始国以及G7成员国。意大利国务秘书、无党派经济学家以及中国问题专家格拉齐（Michele Geraci）试图作降温式解释：即便签署协议，也将是一份没有约束力的框架协议。不过，双方的相互接近则是一目了然，意大利总理孔特（Giuseppe Conte）将于今年4月底访华，这也是两国为'一带一路'举行的第二次峰会。

"周三（3月7日）欧委会警告意大利，'不可不同其它欧盟伙伴商量，便无条件投入中国的怀抱'，'所有欧盟成员国都必须确保同第三方签署的投资协议符合欧洲法律'。这是一名欧盟发言人告诉记者的，此外，每一个欧盟成员国都肩负执行欧盟政策的义务，必须遵从欧盟的统一性。"

文章继续写道，问题恰恰在于欧盟针对中国拿不出统一的战略。法国和德国不得已正积极推动3月份的欧盟峰会上讨论对付中国的政策：

"但是，法国和德国试图封闭欧洲的政策并非铁板钉钉。葡萄牙总理科斯塔（Antonio Costa）警告说，不可打开保护主义的大门。葡萄牙是中国投资的最主要门户之一，该国四分之一能源供给大户以及保险业领军企业都被中资掌握。科斯塔说，'就我们的经验看，中国的投资具有非常正面的意义。欧盟必须对中国敞开大门。'"

文章还提到法德担心中国使用经济手段施加政治影响：

"雅典政府2017年动用否决权阻止欧盟参与一个联合国谴责中国践踏人权的一项声明。布达佩斯政府也有过类似的政治干预。欧盟外交家估计，这些事件的背后一定是北京做了文章，中国投资者在这两个国家都异常活跃。"

李书福：汽车业将大规模重组

《法兰克福汇报》上的一篇文章指出，中国企业家李书福预言未来几年中国汽车产业市场将发生巨大变化：

吉利集团董事长李书福

"未来3至5年里，中国汽车市场上重组以及企业倒闭将是这一时间段的特征。这是吉利集团董事长李书福周三在人大会议期间对外界的表述。"

文章写道："中国是世界上最大的汽车市场。去年中国汽车市场萎缩了6.8%之后，2019年将停滞在这一水平上。同美国的贸易争端，以及全球经济降温都对中国的汽车市场产生负面影响。吉利旗下的子公司、瑞典品牌沃尔沃也无法摆脱这一冲突。"

"不过，北京的决策者将出台刺激人民买车的政策。人大会议决定制定政策，促进内需，同经济降温作斗争。人大委员们希望城乡人民的收入都有所提高。

"大众汽车希望抓住这一有利时机，推出符合年轻人口味的新款式。今年9月，大众同一汽一道将捷达（Jetta）推上市场，根据不同的配置，起价略低于1万欧元，最高不超过15000欧元。捷达之后，大众的电动车将成熟上市。"