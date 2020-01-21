德语媒体：中国出资的教席要不得

柏林自由大学一个由中国官方出资的教授职位引来多方批评后，柏林市政府做出了详细评估和表态。德语媒体有评论认为，德国学术科研机构在与中国进行交流的时候，应遵循更严格的价值标准。
（德国之声中文网）柏林自由大学东亚系增设了一个由中国官方出资的教席，引来疑虑和批评。今年1月下旬，自由大学部分校友公开致信校方、柏林市和联邦教育部，呼吁对这一事件进行调研，并立即终止这种合作关系。《世界报》刊文指出，柏林市政府科学部在审核了有关协议后认为，自由大学与中方签订的协议"亟需重新审议和修正"。
文章指出，与自由大学签约的是中国国家汉语国际推广领导小组办公室（汉办），在德国政府看来，汉办是隶属于中共宣传部门的机构。柏林市现在也指出，自由大学在与汉办的协议中承诺，遵守中国的法律（包括接受由中方仲裁解决争议），而专家认为这可能导致大学的自我审查。
文章说："与中方协议例还有其它地方引起争议。比如约定进行年度评估。自由大学同意中方伙伴将资助额度与评估结果挂钩。这可能造成的结果是，受聘教授的批评性言论可能导致校方承受显著的财政损失。……
"此外自由大学还同意，如果这所德国大学违反中国法律，隶属中共的汉办有权要求实施'更正措施'。如果德方不满足有关要求，北京不但可以停止资助，还可以把已经支付的款项索要回来。而自由大学则无法如此灵活地终止合同。"
自由大学方面表示，并不觉得这份协议有什么不妥，学校的学术和言论自由也不会因此受到影响。但该校东亚系毕业生、公开信的发起人之一穆达伟(David Missal)对《世界报》表示："柏林市政府的决定是早该走出的一步，方向是正确的。
"但他认为市政府的步子迈得还不够大。'柏林自由大学不应该辜负自由两个字'，穆达伟说，'拿汉办的钱，就会让自己依赖于中共'。他指出，今天在世界各地的中国研究学者中，自我审查已经十分普遍。如果让一个专制政权出资建立一个学科，会造成太大的风险。因此自由大学应该做出唯一正确的选择--结束合约。"
新丝路不是单行线
《时代》周报发表的绿党联邦议会党团科研和高校政策发言人格林（Kai Gehring）的一篇文章指出，德国在与中国的学术交流中，需要更严格的标准：
"习惯了独立于国家的德国科研机构，在中国遇上的却是一个严格受到上面管控的科研体系。大多数情况下德国方面对此是清楚的。它们缺少的是联邦政府的支持，支持它们在学术合作中提出自己的底线。德国应该以中国对自由权利的诸多限制为理由，更坚定地捍卫我们的基本价值。"
作者认为，要想达到这一目标，需要做三方面的工作：首先，扩大德国熟悉中国的人才队伍，即有更多了解中国语言、文化和政治环境的人，比如通过增加奖学金鼓励更多人学习、研究中国。
"第二，德国缺少一个系统性收集、评估德中科学合作中出现的问题--如审查、剽窃、国家干预等、向科研人员提供有关信息的机构。这样一个职能机构还应该在学科风险和法律方面，给有意同中国伙伴签订合作协议的德国高校提供咨询。……
"第三，如果中国机构试图对此间学术机构施加不当影响，应受到严厉谴责。已经与中方伙伴签署了允许中方施加干预的协议，应予重新审视。"
作者最后写道："我们需要一个全面的中国战略。这个与科学界、经济界和公民社会共同制定的战略，应作为今后同中国进行批评性暨建设性交流的指导方针。丝绸之路不能是一条单行线。"
近日，柏林自由大学数名校友向德国教育科研部长、柏林市长、该校校长等人发表一封公开信，呼吁澄清该校东亚学系一名德国教授职位由中国出资的问题并立即终止这种状况。公开信倡议人穆达伟(David Missal)2018年8月曾因追踪中国维权律师遭打压事件而被中国驱逐出境。 (21.01.2020)
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