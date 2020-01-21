德语媒体：中国出资的教席要不得

（德国之声中文网）柏林自由大学东亚系增设了一个由中国官方出资的教席，引来疑虑和批评。今年1月下旬，自由大学部分校友公开致信校方、柏林市和联邦教育部，呼吁对这一事件进行调研，并立即终止这种合作关系。《世界报》刊文指出，柏林市政府科学部在审核了有关协议后认为，自由大学与中方签订的协议"亟需重新审议和修正"。

文章指出，与自由大学签约的是中国国家汉语国际推广领导小组办公室（汉办），在德国政府看来，汉办是隶属于中共宣传部门的机构。柏林市现在也指出，自由大学在与汉办的协议中承诺，遵守中国的法律（包括接受由中方仲裁解决争议），而专家认为这可能导致大学的自我审查。

文章说："与中方协议例还有其它地方引起争议。比如约定进行年度评估。自由大学同意中方伙伴将资助额度与评估结果挂钩。这可能造成的结果是，受聘教授的批评性言论可能导致校方承受显著的财政损失。……

"此外自由大学还同意，如果这所德国大学违反中国法律，隶属中共的汉办有权要求实施'更正措施'。如果德方不满足有关要求，北京不但可以停止资助，还可以把已经支付的款项索要回来。而自由大学则无法如此灵活地终止合同。"

自由大学方面表示，并不觉得这份协议有什么不妥，学校的学术和言论自由也不会因此受到影响。但该校东亚系毕业生、公开信的发起人之一穆达伟(David Missal)对《世界报》表示："柏林市政府的决定是早该走出的一步，方向是正确的。

公开信发起人之一穆达伟: 不应该辜负自由两个字

"但他认为市政府的步子迈得还不够大。'柏林自由大学不应该辜负自由两个字'，穆达伟说，'拿汉办的钱，就会让自己依赖于中共'。他指出，今天在世界各地的中国研究学者中，自我审查已经十分普遍。如果让一个专制政权出资建立一个学科，会造成太大的风险。因此自由大学应该做出唯一正确的选择--结束合约。"

新丝路不是单行线

《时代》周报发表的绿党联邦议会党团科研和高校政策发言人格林（Kai Gehring）的一篇文章指出，德国在与中国的学术交流中，需要更严格的标准：

"习惯了独立于国家的德国科研机构，在中国遇上的却是一个严格受到上面管控的科研体系。大多数情况下德国方面对此是清楚的。它们缺少的是联邦政府的支持，支持它们在学术合作中提出自己的底线。德国应该以中国对自由权利的诸多限制为理由，更坚定地捍卫我们的基本价值。"

作者认为，要想达到这一目标，需要做三方面的工作：首先，扩大德国熟悉中国的人才队伍，即有更多了解中国语言、文化和政治环境的人，比如通过增加奖学金鼓励更多人学习、研究中国。

"第二，德国缺少一个系统性收集、评估德中科学合作中出现的问题--如审查、剽窃、国家干预等、向科研人员提供有关信息的机构。这样一个职能机构还应该在学科风险和法律方面，给有意同中国伙伴签订合作协议的德国高校提供咨询。……

"第三，如果中国机构试图对此间学术机构施加不当影响，应受到严厉谴责。已经与中方伙伴签署了允许中方施加干预的协议，应予重新审视。"

作者最后写道："我们需要一个全面的中国战略。这个与科学界、经济界和公民社会共同制定的战略，应作为今后同中国进行批评性暨建设性交流的指导方针。丝绸之路不能是一条单行线。"