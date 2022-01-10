德语媒体：中国几乎成了"空中禁区"

（德国之声中文网）几天前，德国汉莎航空公司在其微博官号发文称，该公司飞往中国的航班"有所调整"。《法兰克福汇报》撰文指出，所谓"调整"之说简直是在粉饰太平，因为今后数周内，汉莎所有飞往中国的航班已被全部取消。这篇题为《中国取消了几乎全部境外航班》的报道称：

"根据中国清零防疫策略，境外航班在中国机场落地后，一旦发现五个以上阳性病例，该航线就必须停飞两至八个星期。中国将这一措施称为'熔断规定'。这一措施本身并无新意，但随着奥密克戎的蔓延，依据'熔断规定'被取消的航班数量却已创下了新的记录。德国交通部对《法兰克福汇报》证实，今年一月以来，已有22个德国飞中国航班被取消。

尽管中国方面不断强调，该规定同样也适用于中国国内航班，但德国仍采取了'对等措施'作为回应。也就是说，德国航空局也宣布会在三月底前取消同等数量的中国航班。来自中国航空业服务商 Flight Manager的数据显示，今年一月，已有140个以上国际航线被禁。这是中国在2020年6月引入'熔断规定'后，被禁航线的最高记录。去年一年，共有529个航班被禁。

所有乘客都是出示了核算检测阴性证明才获准登机的，那么在中国降落后又为何会出现如此多的阳性病例呢？原因之一是，中国为核算检测结果制定了更高的临界值。在德国，如果核酸检测结果中CT指标超过30，接受检测者即被认为不具传染性。但在中国，CT指标必须高于40，才能达到防疫标准。迫于来自国际奥委会的压力，北京当局刚刚将针对各国运动员的CT指标降为35，以避免过多运动员无缘赛事。运送运动员的专机不受'熔断规定'的限制，因为相关人员反正不得离开'奥运泡泡'。否则，冬季奥运会将很难举行。其他一些国家也以对等原则，取消了中国航班。"

报道称，美国宣布取消44个中国公司执飞的美中航班后，中国驻华盛顿使馆发言人称美国的行为"极不理智"。但对于德方对等取消中国航班的举措，中国方面迄今尚未公开表态。文章最后写道：

"德国驻华商会执行董事希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）抱怨称：'德国企业的发展援助项目无法启动，投资不能到位，人员交流也不得不一再推迟。'德国驻华商会不得不安排专机接送德国企业的员工。不过，从中国飞往境外的航班仍可以正常订票，其中也包括德国的汉莎公司，只是在飞往中国时，这些航班会运输货物。 事实上，早在执行熔断措施之前，中国就已大幅缩减了航班数量：每个国家每周最多只可安排五个飞往中国的航班，仅相当于疫情前中德之间的航班数量的十分之一。"

立陶宛允许台湾开设代表处后，中国对立陶宛实施了严厉的经济制裁。周四，欧盟在世界贸易组织提起诉讼，指称中国在对立陶宛实施"贸易歧视"。德国方面对欧盟采取的这一步骤表示赞赏。《商报》就此写道：

"柏林的新型对华政策正在显露框架。由绿党政治家掌控的德国外交部希望告别默克尔时代以平衡为目的的对华政策。默克尔时代，德国企业得以在中国市场获得高额盈利，但有时也会因此陷入对中国市场的依赖，而德国政府则极力避免同中国发生冲突和对抗。

绿党籍外交事务国务部长林德内（Tobias Lindner ）在柏林智库墨卡托中国研究中心（ Merics）一次活动上发表讲话称：'我们所面对的是一个快速崛起的中国，中国变得越来越自信，尤其在面对立陶宛这样的小国家时，中国为了自身利益，轻易不会做出妥协。'林德内参加这次活动本身就是一个明确的信号，因为墨卡托中国问题研究中心是上了中国制裁黑名单的机构。"

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