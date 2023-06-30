德语媒体：中国准备借法律改变国际秩序

（德国之声中文网）中国人大常委会週三（6月28日）通过《中华人民共和国对外关系法》，规定外国若有危害中国主权、安全、发展利益、违反国际法等行为，中国有权进行反制和限制措施。德国《每日镜报》发表分析评论文章指出，“到目前为止，人们较少注意到习近平这个独裁者正在运用法律和规则来保证保障日益增长的权力。从长远来看，今后中国国内的做法也将适用于国外。”

文章写道：“新法的通过之所以具有如此之大的爆炸性，是因为中国在其中提出了其作为世界大国的角色要求，并为重竖全球秩序做出定义。尽管措辞温和，但领导层的硬性优先事项立刻显现：共产党的首要任务是保护自己的主权、安全和发展利益，这些利益今后在国外也将得到更积极的体现。”

文章写道：“习近平意识形态中所宣传的‘人类命运共同体’将成为世界新秩序变革的核心。这其中包括他所提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。……但是习近平提出的安全倡议的问题在于，根据他的设想，全球安全必须是‘共同的、全面的、合作的和可持续的’——乍一看，这并没有什么问题。但中国的国家媒体正是利用这种解释，将俄罗斯对乌克兰的侵略主要责任归咎于北约。中国的政治宣传称，北约的扩张威胁到了俄罗斯的安全，俄罗斯因此而被迫进行报复。”

“中国一再试图为那些最严重的违反比例性原则或者公民权的行动用‘合乎法规’的说辞做出辩解。例如在新疆设置的再教育营搞‘去极端化’，在香港实施国安法。”

文章最后写道：“中共正试图将这种对内控制的概念运用到对外关系中。国际社会应该对此保持关注，并搞清楚如何应对这一发展变化。”

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

在天津举办的夏季达沃斯论坛刚刚闭幕。《南德意志报》发表的报道指出，论坛上的议程“不外乎是讨论糟糕的全球经济前景以及为美中两个大国之间的冲突寻找解决方案。尽管所有与会者都同意沟通是关键，但是对于实际问题的讨论却相当少”。

中国国务院总理在论坛开幕当天发表了演讲，《南德意志报》发表的文章写道：“一个拥有庞大数量国有企业的国家的政府首脑竟然呼吁担负起更多的企业责任；将实现关键技术的自给自足变成中国国策，但却口口声声强调捍卫相互的依赖性；最后还呼吁减少意识形态就未免更荒唐了，因为活动大厅的入口处和媒体区域都醒目地摆放着习近平的作品集。”

“中国政府能做的究竟有多少，单纯在1400万人口的天津就可以看得出来。虽然到处都是起重吊车，借助华为技术打造的全自动化的港口，海河边上夜幕降临的时候高楼大厦和桥梁都熠熠生辉，但是走近了就能看到斑斑锈迹。高银金融117大厦楼高接近600米，也是全世界最高的建筑物之一。但是这座始建于2008年的摩天大厦实现结构封顶后随即停工，成为全世界最高的烂尾楼。顶部三分之一的钢筋混凝土骨架是经济荒凉的纪念碑。高失业率、地方政府负债累累。中国亟须新思路。”

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