德语媒体：中国军援俄罗斯的利与弊?

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以"俄罗斯的胜负手？中国可能军援俄罗斯的三大理由"为题，分析了中国军援俄罗斯的动机以及暂时没有这么做的理由。

"首先，北京可以利用军援的机会测试一下西方究竟会多么强硬地回击中国的挑衅。届时，中国也能从中窥知，在武力攻打台湾时美国以及北约会做出怎样的回应。其次，中国对俄乌战争迅速结束并不感兴趣。根据澳大利亚退役将领瑞安(Mick Ryan)的分析，只要西方继续将先进武器运往乌克兰、关注俄乌战事，太平洋地区的视线就会被移开。瑞安指出，在过去几十年间，中国在面对伊拉克、阿富汗的战事时也有着同样的算计。其三，中国不希望盟友俄罗斯输掉这场战争，否则习近平的'西方衰落论'就会遭到一记耳光。届时，习近平将很难为自己的误判自圆其说。俄罗斯战败也会让人质疑中国的国际角色，一些发展中国家也可能因此重新接近西方。"

文章结合瑞安的观点指出，假如中国决定军援俄罗斯，很可能会以补充俄罗斯弹药消耗的形式。此外，俄罗斯在经历了一年的消耗后，如今也急缺坦克，中国同样可以补足这个缺口。在军事情报方面，中国则很可能已经在为俄罗斯提供援助。

"中国继续进口俄罗斯的油气和煤炭，这并不是什么秘密。根据统计数字，在战争的第一年，中国大约进口了600亿欧元的俄罗斯能源。"

"不过，中国的分析人士则看到了军援俄罗斯可能带来的不利后果。他们认为，这一方面会进一步恶化本已紧张的中美关系，招致西方的严厉制裁，另一方面，西方也会通过乌克兰的战场缴获来了解中国武器的第一手信息。届时中国将无法再隐藏其新式武器的详细信息。将来台海发生战事时，美国将因此获得一项优势。"

汉堡出版的《时代周报》以"中国的和平计划"为题，也分析了北京方面的动机。文章注意到，即便俄罗斯总统府发言人也对中方提出的"和平计划"做出了"和平暂时不具备条件"的回应，因此中国抛出这份方案的目标并不在于和平本身，很可能是为了拉拢众多第三世界国家。此外，对内宣传也极可能是这份"和平计划"的目标之一。

"中国在假装促进和平，至今没能拿出具体的调停方案，这说明一点：其实北京在乌克兰问题上并没有什么好选项。如果普京赢得了这场战争，就会让欧美更加团结，北京在'和平计划'中所担心的'阵营对抗'就会进一步成为现实。至少在今后十年间，中国经济依然需要欧美的销售市场。此外，俄罗斯获胜还会让莫斯科在中亚地区拥有更大的扩张胃口，这将给北京造成大麻烦：毕竟中亚是一个原材料蕴藏丰富的地区，中国也想在那里拓展影响力。"

"但是，如果俄罗斯输掉战争，则更加不符合中国政府的利益。普京失败将意味着中国的北方邻居失去稳定，其后果将是不可预料的。中国届时将不得不独自面对与西方的体制竞赛。这一两难局面造成了中国在乌克兰问题上的当前立场：一会儿谈和平计划，一会儿又毫不掩饰地示好俄罗斯。"

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