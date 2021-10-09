德语媒体：中国关门打烊与匈牙利接受亚投行贷款

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周日（10月10日）发表"中国关门打烊"一文，双层含义地批评中国关闭国门的防疫政策以及一系列惩治国内私有经济的政策，将阻挡中国崛起的步伐。

"快两年了，中国每周只允许200个航班入境，比疫情前降低了98%。大多数需要公出的也拿不到签证。经济舱的最高售价已到5000欧元，即便如此，仍一票难求。起飞前，如果未将接种疫苗医生的姓名、住址、电话搞定，或者未能遵守不断改变的规定，即便机票在手，也无法起飞。"

作为比较，文章指出，美国和欧洲已开放边界，但中国同世界的隔离却在加剧。"本周中国国家主席习近平告知其它国家元首，他将不亲自出席10月底在罗马举行的G20峰会。如果去罗马，返回北京后将要隔离，首都北京的规定是隔离3周。"

文章认为，过去似乎无法替代的中国市场，突然间魅力不再，瑞士联银前首席经济学家马格努斯（George Magnus）预计，中国经济将"进入中国特色的衰退阶段不是没有可能"。而这同德国有着千丝万缕的联系，德国本土汽车厂员工的工资很大程度上取决于在中国的盈利。

美国经济学家罗格夫（Kenneth Rogoff）认为，"中国的建筑业加上建筑机械为该国GDP做出的贡献将近30%。目前，这一产业的价格同比下降了30%。如果建筑领域的营业额下降20%，中国的经济将缩水5%至10%。因为中国的中产阶层大部分投资房产业，一旦这里有所损失，最容易做出的决定将是不添置新车，比如取消购买奔驰、奥迪或者宝马的决定。"

文章写道，像恒大这样的建筑巨头多年来以滚雪球的方式，依赖越来越高昂的贷款建筑楼群，现在习近平则以经济指挥官下令给借贷画上红线，中国房地产行业发生剧烈地震，其代价将会非常高昂。

"房子是用来住的，不是炒的。习近平做出决定，为像恒大这样的企业关上了资金闸门。希望以此房价能够下降。这一战斗口号叫做'共同富裕'，是国家向房产投机资本发出的宣战。然而，中国房地厂行业如此巨大，一夜间改变规定是冒险的试验。这一试验，也许就其剧烈程度而言不如从前，但就其牵涉层面之广，让人回忆起毛泽东的时代。只是，把中国看成一个'不可投资的国家'，只是现在才会有的事情。"

匈牙利首都布达佩斯

匈牙利接受亚投行贷款

《世界报》注意到上周匈牙利媒体报导，布达佩斯政府从亚投行拿到一笔1.83亿欧元的贷款，用来融资为17座医院更新设备、为匈牙利卫生系统进行现代化建设。该报周日（10月10日）发表文章，标题是"中国给匈牙利贷款，世行和国际货币基金组织的主宰能力随之消失"。

文章写道，"2015年成立的亚投行由中国领衔，旨在资助其它国家。中国不再容忍美国主宰国际货币基金组织以及世界银行的局面。利用这一银行，北京的当权者不仅为亚洲发展理念在亚洲争取到支持者，令美国特别气愤的是，它还争取到欧洲国家如德国、法国、意大利、西班牙。"

"亚投行目前只有87个成员国，同拥有190个成员、数十倍资本的国际货币基金以及世行相比还小很多，但亚投行在扩张。同匈牙利的这笔贷款是超出亚太核心地区之外的首笔生意。"

"恰恰在世行和国际货币基金召集年会之前公布这笔贷款，其象征意义不言而喻。1.83亿欧元代表战后成立的这两大国际组织的意义正在式微，如果涉及全球同贫困和危机做斗争，西方价值体系的主导能力正在消失。"

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