 德语媒体：中国共产党已为竞争做好了准备 | 媒体看中国 | DW | 30.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：中国共产党已为竞争做好了准备

德国媒体在中国共产党成立100周年之际均聚焦这一话题。两份地方报纸也罕见地对中国议题发表评论。

100 Jahre Kommunistische Partei Chinas

（德国之声中文网） 路德维希港出版的《莱茵法尔茨报》以“中共百年，偏执取代狂欢”为题，刊发评论指出，7月1日前后，北京街头戒备森严，气氛肃杀，让人难以感受到狂欢的氛围。而这一切都和中共逐渐背离了建党的初衷有关。

“它不仅仅是执政时间最长的共产主义政党，也是拥有9000多万党员的全球最大党派。这主要归功于中共实现了多次蜕变，从自身错误中吸取了教训，主动适应新形势。比如，在可怕的文化大革命后，中共领导人奠定了改革开放的根基，摒弃了僵化的意识形态，开始走市场经济务实路线。”

“然而，在习近平统治下，中共又开始向灰暗年代开倒车。过去20多年来逐步实施的一些自由化措施，正在被领袖习近平一一收回，各类批判性的新闻报道也在被全面扼杀。习近平治下的中共还试图大规模改写历史。党史中，中共自身犯下的错误正在被全面隐藏，从而慢慢地从中国民众的集体记忆中消失。”

“习近平正在重回意识形态路线。他试图强调马克思、毛泽东的思想，从而能在经济增长、生活水平提高之外为中共提供新的执政合法性。可是，中国的年轻人似乎对这一切并不领情。他们入党往往只是出于功利的动机，试图为个人的职业发展获得好处。”

China | Besucher im Park mit Blick auf die geschlossene Verbotene Stadt

文章接着指出，习近平试图高举共产主义意识形态大旗，对中共自身也构成了相当的风险。中共当局打压独立工会组织、默许剥削劳工，贫富差距也越来越夸张。“中共自身也变得越来越精英化。新吸纳的党员中，出身穷困的农民工、快递员只占区区几个百分点，建设现代化中国的建筑工人党员也越来越少。”

“而在职场激烈竞争中精疲力竭的中国年轻人，现在则开始追忆起中共的社会主义初衷。越来越多的大学生开始研读毛泽东或者马克思的理论著作，试图从中寻求另一种生活方式，试图摆脱令人身不由己的资本主义。”

“中共将很难填补这一价值观真空。过去几十年间，中共高层腐败案层出不穷，这一再证明，如今中共最关心的根本就不是最初的政治理想，而是维护自身特权。但是，如果中共还想再执政100年，它就必须继续像它从前所做的那样：改弦更张。”

全面控制

《曼海姆晨报》以“全面控制”为题，刊发评论指出，如今的中共领导人坚信，只有全面监控才能确保权力稳固。

“习近平是毛泽东时代之后最具权势的中共领导人，成为了党和国家的核心。在经历了一段短暂的开放年代后，如今的中共再次全面监管公共生活的方方面面。中共如今的宣传、监控、审查、镇压体制，令奥威尔笔下的《1984》都相形见绌。”

“造成几千万人丧生的中共党史中的灰暗部分，现在变成了言论禁区。同样成为禁忌话题的还有1989年的天安门事件。但凡敢于提及这些话题的人，都要冒巨大的人身风险。”

“然而，中国的一党专政体制，也造就了世界强国地位。自由、民主、人权从来就不在议程之上，对于中共领导人而言，这些不过是阻碍发展与权力的西方臆语。习近平坚信，只有对人民实行监控，才能防止权力被侵蚀。建党百年后的今天，中国共产党已经为体制竞争做好了准备，而西方国家依然在寻找自身的定位。”
 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

 

相关内容

Weltspiegel | Beijing, China | 100 Jahre Feier Kommunistische Partei

专访：新版中共党史聚焦习近平 29.06.2021

中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。

China verabschiedet Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen

纪念日的大文章：中共党史的建构与重构 27.06.2021

在建党大庆的重要年份，中国共产党官方基本上有关乎政治走向的大文章问世。内容看似总结党史，论述意识形态和指导思想，但同时更是旨在明确中共执政党的地位和未来发展的路线方针。

Weltspiegel 15.02.2021 | Corona | Simbabwe Harare | Lieferung Impfstoff aus China

中共党庆主打抗疫有成 哪些历史被遗忘了? 29.06.2021

7月1日中国共产党成立100周年，庆祝活动戏剧化的展演出中国近代史，夸耀中国如何在战乱下蜕变为超级大国。造成数百万人死亡的黑历史则仿佛从不存在。