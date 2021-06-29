德语媒体：中国共产党已为竞争做好了准备

（德国之声中文网） 路德维希港出版的《莱茵法尔茨报》以“中共百年，偏执取代狂欢”为题，刊发评论指出，7月1日前后，北京街头戒备森严，气氛肃杀，让人难以感受到狂欢的氛围。而这一切都和中共逐渐背离了建党的初衷有关。

“它不仅仅是执政时间最长的共产主义政党，也是拥有9000多万党员的全球最大党派。这主要归功于中共实现了多次蜕变，从自身错误中吸取了教训，主动适应新形势。比如，在可怕的文化大革命后，中共领导人奠定了改革开放的根基，摒弃了僵化的意识形态，开始走市场经济务实路线。”

“然而，在习近平统治下，中共又开始向灰暗年代开倒车。过去20多年来逐步实施的一些自由化措施，正在被领袖习近平一一收回，各类批判性的新闻报道也在被全面扼杀。习近平治下的中共还试图大规模改写历史。党史中，中共自身犯下的错误正在被全面隐藏，从而慢慢地从中国民众的集体记忆中消失。”

“习近平正在重回意识形态路线。他试图强调马克思、毛泽东的思想，从而能在经济增长、生活水平提高之外为中共提供新的执政合法性。可是，中国的年轻人似乎对这一切并不领情。他们入党往往只是出于功利的动机，试图为个人的职业发展获得好处。”

文章接着指出，习近平试图高举共产主义意识形态大旗，对中共自身也构成了相当的风险。中共当局打压独立工会组织、默许剥削劳工，贫富差距也越来越夸张。“中共自身也变得越来越精英化。新吸纳的党员中，出身穷困的农民工、快递员只占区区几个百分点，建设现代化中国的建筑工人党员也越来越少。”

“而在职场激烈竞争中精疲力竭的中国年轻人，现在则开始追忆起中共的社会主义初衷。越来越多的大学生开始研读毛泽东或者马克思的理论著作，试图从中寻求另一种生活方式，试图摆脱令人身不由己的资本主义。”

“中共将很难填补这一价值观真空。过去几十年间，中共高层腐败案层出不穷，这一再证明，如今中共最关心的根本就不是最初的政治理想，而是维护自身特权。但是，如果中共还想再执政100年，它就必须继续像它从前所做的那样：改弦更张。”

全面控制

《曼海姆晨报》以“全面控制”为题，刊发评论指出，如今的中共领导人坚信，只有全面监控才能确保权力稳固。

“习近平是毛泽东时代之后最具权势的中共领导人，成为了党和国家的核心。在经历了一段短暂的开放年代后，如今的中共再次全面监管公共生活的方方面面。中共如今的宣传、监控、审查、镇压体制，令奥威尔笔下的《1984》都相形见绌。”

“造成几千万人丧生的中共党史中的灰暗部分，现在变成了言论禁区。同样成为禁忌话题的还有1989年的天安门事件。但凡敢于提及这些话题的人，都要冒巨大的人身风险。”

“然而，中国的一党专政体制，也造就了世界强国地位。自由、民主、人权从来就不在议程之上，对于中共领导人而言，这些不过是阻碍发展与权力的西方臆语。习近平坚信，只有对人民实行监控，才能防止权力被侵蚀。建党百年后的今天，中国共产党已经为体制竞争做好了准备，而西方国家依然在寻找自身的定位。”



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