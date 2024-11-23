德语媒体：中国催生出奇招

为逆转生育率危机，中国政府使出浑身解数，其中一些备受争议的措施也引起了德语媒体的注意。相关报道中有专家分析相关措施的有效性，也有网民建议向台湾学习。

（德国之声中文网）《慕尼黑信使报》在线版（merkur.de）周六（11月23日）发表文章“催生手段有争议手段：中国向女性施压以提高生育率”。文章引言写道，中国政府希望女性生育更多孩子，为此采取了一些颇为离奇的方法。然而，专家认为，这些措施并无法真正解决问题。

文章作者Sven Hauberg注意到中国基层部门直接致电居民询问怀孕计划和月经情况的媒体报道，并指出，作为全球生育率最低的国家之一，中国的人口正在减少。其结果就是：“中国的人口迅速老龄化，这对国家的养老金系统等领域造成了严重后果。专家认为，由于劳动力人口不断减少，中国将很难在经济上赶超发达国家。”

上个月，中国官方推出强化生育服务支持​和加强育幼服务体系建设等支持措施。美国威斯康星大学麦迪逊分校的人口学专家易富贤对中国政府的新举措持保留态度。他在接受《慕尼黑信使报》所属的IPPEN.MEDIA采访时表示：“新出台的措施主要是经济性的，旨在降低家庭的育儿成本。”易富贤补充道，中国的邻国日本曾采取类似策略，但效果不佳：“日本的做法被证明是既昂贵又低效的。”此外，他强调，中国甚至没有足够的财政资源来完全效仿日本的路径。

中国育儿成本全球最高

一份今年年初发布的题为《中国生育成本报告2024版》的报告也引起了《慕尼黑信使报》记者的关注：中国育儿成本已是全球最高，孩子0岁至大学本科毕业的养育成本平均为约68万元人民币。文章比较比较中德家庭的情况写道：“中国的人均收入明显低于例如德国等国家，但抚养孩子对中国父母造成的经济负担几乎是德国父母的两倍。”

《慕尼黑信使报》继续分析中国低生育率的原因：许多中国年轻女性也希望追求事业发展，因此结婚的年龄越来越晚。与此同时，中国政府还希望在“新质生产力”的口号下，进一步增加大学毕业生人数，这种趋势可能会使生育率面临更大的压力。

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恶性循坏？

“中国出生率的下降导致劳动人口萎缩、人口老龄化和消费不足，从而引发了经济增长的放缓，而经济增长的停滞也导致了居高不下的青年失业率”，人口问题学者易富贤认为这是一个恶性循环。他接着向IPPEN.MEDIA介绍：“中国的年轻人甚至找不到能维持生计的工作，更别提结婚和生育了。政府不能禁止避孕措施，也不能强迫人们结婚。”

目前，中国一些地区已经采取了看似绝望的措施。据报道，广东省的官员向孕妇免费发放叶酸片，以防止孕妇流产。而国家卫健委的一项鼓励女性怀孕的宣传活动则引发了广泛争议。在一篇在线传播的文章中，该机构声称，女性在生育后会变得更聪明。

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网民建议向台湾学习

《南德意志报》也注意到中国政府部门工作人员致电居民询问私人问题的有争议手段。该报在九天前发表文章“千万别买狗”，该标题引自一名中国政府工作人员在电话中的劝告：“家中养狗对孩子不好”。

文章作者Gregor Scheu也从两个“显而易见”的方面分析了中国生育率下降的原因：结婚育儿带来的经济压力以及现在的中国女性更倾向于优先发展事业。

《南德意志报》还发现，除了拨打奇怪的电话，中国政府还推出了一系列其他措施：例如，地方政府允许夫妻在著名景点举办婚礼和简化婚姻登记的行政程序。文章写道：“中国政府认为这是一个战略性中间步骤——根据政府的逻辑，结婚的人最终会生孩子。与此同时，政府增加了离婚办理的难度。不久前，中国政府还决定全面禁止外国夫妇收养中国儿童，以确保中国的孩子留在国内。”

文章最后总结道：“然而，这些措施是否能达到预期效果，逆转中国的出生率，仍不确定。一位年轻的社交媒体用户精准地总结了许多年轻中国人的疑问：‘为什么政府在生育问题上总是采用施压和强迫的方式？’她建议政府‘向对岸学习’。这里的‘对岸’指的是台湾——在那里，政府通过提供真正的激励措施，例如免费幼儿园和育儿津贴，鼓励生育。”

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