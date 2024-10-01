德语媒体：中国信守了"富裕和强盛"的诺言

在中华人民共和国成立75周年之际，德国多个媒体发表相关长文。《新苏黎世报》指出，中国在经历了飞速崛起之后，应该适应停滞甚至衰退这一发展过程；《法兰克福汇报》则走访了几名与共和国年龄相仿的老人，听他们抚今追昔。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座长文 ，作者是任教于英国拉夫堡大学的历史学家、汉学家克莱因（Thoralf Klein）。他认为，中国信守了让国家“富裕和强盛”的诺言，不过，它的发展模式已触碰到限度。

克莱因认为，在毛泽东时代，首要的就是革命，而革命却给个人、社会和国家均带来巨大损害。邓小平领导下的改革时代，让共产党重新获得了人民的支持。六四事件将中共领导推向执政危机，但改革开放的经济政策得到继续执行。九十年代，中国已发展成为一个消费社会，国民经济继续飞速发展：1992年时中国的经济总量排世界第五，2008年已成为世界第二大经济体。

文章写道，“尤其是自2012年习近平担任党和国家领导人以来，中国在经济、军事、技术和文化领域，以更为自信的姿态参与全球事务。这种自信也体现在习近平提出的‘中华民族伟大复兴’的‘中国梦’的理念中。”

在国际领域，“中国的私人企业开始在全球投资，尤其是在欧洲和美国。同时，中国模仿美国和其它国家的战略，在世界各处建立军事基地，但目前其规模还很有限。它与西方国家形成了一种独特的关系，即伙伴与竞争并存的局面。

由于经济上与中国的紧密联系，欧洲和美国很难采取激烈的对抗路线。即便是美国总统特朗普发起的贸易战，以及中国在俄乌战争中支持俄罗斯，也未能改变这一现状。”

文章总结认为，“自1978年以来，中国党和国家领导层通过成功的经济政策提高了民众的生活水平，从而获得了广泛的支持。随着经济实力的增长，中国的国际声誉和影响力也得到了提升。

不过，这一模式似乎正在面临瓶颈，但也可能会产生某种‘常态化’。执政者和民众必须适应一个现实：政府不可能确保永无止境的经济成就，停滞甚至衰退也是发展过程种的一部分。这一适应过程是否成功，也会影响到中国能否继续扮演其自我定位的全球角色。”

中国很多上了年纪的农民实际上没有医疗保险，每月只有合计约30欧元的养老金 图像来源: STR/AFP via Getty Images

国庆之际 80岁的老人谈其感受

《法兰克福汇报》记者在中国国庆前夕走访 了几名几乎与共和国同龄的老人，其中一名生活在安徽蚌埠附近的村里。这位现年82岁的吴姓农民同妻子一道，5年前搬到这个离玉米地不远的平房里。

“‘原先的房子，那片地被用来种植农作物了’，他们别无选择，政府拆了旧房，‘按照中央的规定，我们的房子应该是建筑土地，拆迁的赔偿费应该更高，但实际上它被当作普通田地计算了’，吴姓农民说，他们自己要再加上约合9000欧元才搬进新家。现在，他们有两室，一个厨房，有自来水，有电，卧室里有空调。同50年代相比，变化很大。”

文章写道，“在习近平领导下，中国的经济明显放缓。2008年西方金融危机后，作为反应，北京推出了一项大规模支出计划，而这一计划的影响也促成了今天的危机。

“如今，吴姓农民的家离蚌埠高铁站不远，一条四车道的柏油路穿过他的村庄，但最多行驶的是三轮车。他的妻子视力不好，却没有佩戴眼镜。他自己失去的牙齿后，从未安装过假牙。他们实际上没有真正的医疗保险，每月只有合计约30欧元的养老金，他们无力负担以上开销。”

译自其它媒体，不代表德国之声观点

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