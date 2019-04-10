德语媒体：中国作出了让步

（德国之声中文网）欧中峰会的会谈氛围一度显得较为紧张。一方面，中美贸易争端以及特朗普对欧洲发出的种种威胁，使得全球贸易的大环境比以往更糟糕。另一方面，欧洲人对中国人不信守承诺的做法已经忍无可忍，早在峰会开始前夕，就已对中国发出了措辞强硬的警告。然而，峰会的结果却出乎意料地受到双方赞赏。瑞士《新苏黎世报》以《欧盟迫使中国作出让步》为题报道了本次欧中峰会。文章写道：

"同特朗普不同的是，欧盟更注重同中国开展对话，而不是一味对抗。显然欧盟因此获得了成功。李克强和欧盟委员会主席容克共同出席的记者招待会上，欧盟轮值主席图斯克宣布峰会取得了突破。事实上，欧盟代表在周二最后一刻终于让中方代表在平等对待欧洲在华企业问题上做出让步，从而为联合声明的签署铺平了道路。

峰会声明中也涉及其他领域，比如贯彻巴黎气候协定以及建立基于多元化基础之上的世界贸易秩序。至关重要的是，对于欧洲企业在中国市场遇到不公待遇的抱怨，中欧双方承诺，相互给予对方没有歧视性的市场准入条件以及公平的竞争环境。欧盟取得的一项具体成就是，中国表示愿意同欧盟一道推进世界贸易组织的改革。中国首次承诺愿意讨论国家补贴的问题。欧洲人对中国给予钢铁工业的补贴一直大为不满。此外，双方联合声明中还指出，今后不会出现强制技术转移的现象。不过，李克强在记者会上也明确表示，对于世界贸易组织的改革问题，还需要征得其他成员国的同意。"

《新苏黎世报》报道称，李克强在记者会上承诺，中方愿意为欧洲企业提供平等待遇。但他同时也以华为为例，希望欧盟也给予中国企业公平的市场环境。欧盟委员会主席容克表示，本次峰会迈出了重要的一步，但他更希望看到有关承诺能被付诸实践。文章写道：

"欧盟内部仍有一些需要澄清的问题。北欧国家反对贸易保护主义的同时，法国则希望通过弱化欧盟自由竞争条款来应对来自中国的挑战。此外，欧盟还担心，中国通过在东南欧国家的大举投资赢得影响力，从而造成欧盟的分裂。离开布鲁塞尔之后，李克强一行前往克罗地亚出席16+1峰会。中国同16个中东欧国家举行的这一峰会，长期以来一直令欧盟感到不安。不过，近来有消息称，东欧国家已经做出承诺，决不会同中国签署违背欧盟决议精神的协议。李克强在德国《商报》发表的文章中，也试图缓解有关的担忧。他写道，中国支持欧洲的一体化，16+1峰会只是对中国欧盟关系的一种补充。"

直到峰会闭幕前不久，是否会发表联合声明仍旧是未知数。而早在峰会之前，已有观察家表示，鉴于双方分歧严重，本次峰会将不会发布联合声明。《南德意志报》以《北京终于采取行动了》为题报道了本次峰会的进展。文章写道：

"欧盟各国领导人在其今年三月的峰会上，就曾详细讨论过中国问题。他们敦促北京放弃扰乱世界市场的国家补贴政策，既然中国企业已经能够自由进入欧洲市场，欧洲企业也应在进入中国市场享有平等地位。此外，今后对来自境外的直接投资，欧盟将审核相关行业的安全政策敏感度。对于欧洲出口的、军民两用产品，比如机器人和人造卫星，欧盟也将明显提升审核力度。

尽管分歧明显，但布鲁塞尔和北京之间的交流显然要比中美之间的沟通文明得多。中欧双方每天的交易额就高达十亿欧元，足见双方的相互依赖度是多么的高。布鲁塞尔欧中对话期间，欧盟外交事务专员莫加利尼（Federica Mogherini）也出席了讨论。双方共同关心的话题中包括委内瑞拉局势和朝鲜的核武计划。中欧双方达成的一项共识是，虽然美国宣布退出，但同伊朗签署的核协定必须予以维持。"

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