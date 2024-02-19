德语媒体：中国何时超越美国？

（德国之声中文网）《世界报》通过一项计算模型，对未来数十年中美经济发展进行估算。

文章写道，目前美国和中国的GDP差值约10万亿美元。这是一个巨大的数字，但鉴于中国过去这些年来一直快速增长，直到不久前，人们还认为，中国未来赶超美国是板上钉钉的事。

"比如，2020年，伦敦经济与商业研究中心还预计，中国将在2028年赶超美国。其它预测认为是在2030年或2033年。但现在越来越多的声音指出：这永远不会发生。"

无论是房地产危机，还是人口减少，都是影响中国经济趋势的重要因素。

"房地产危机的阴影可能还会持续很长时间，因为房地产泡沫的破灭对一个经济体的影响几乎总是长期的。日本80年代末的泡沫破灭后，通货紧缩持续了数十年之久。"

而在人口方面，"目前中国有约9.8亿人在15-64岁之间，据联合国的相关预测，到2050年，这一数字将减至7.67亿人。"

《世界报》通过计算模型得出的各种场景都显示，必须在极其有利的条件下，中国才有望赶上美国，比如，中国未来几十年在通胀保持不变的情况下，有至少两倍于美国的增长率。即便如此，至少要到2057年，也就是30年后，才有可能发生中国赶超美国。并且有相当的可能性，这永远不会发生。

中国危险的灰区

《商报》写道："从表面上看，德国在华企业表现得很放松。他们相信，中国不会冒险损害与德国政府的关系，比如逮捕一名德国经理人。此外，他们认为，德国的投资和技术在中国仍很受欢迎。"

文章引述欧盟驻华商会前会长伍德克（Jörg Wuttke）说，大多数企业还完全没有真正感觉到中国国家管控力度的加强，因为他们的日常生意没怎么受到干扰。

"事实上，新近一段时间里，也没有德国在华商人被逮捕的公开报道。德国外交部在回答《商报》询问时表示，目前在中国为接近两位数的德国公民提供领事服务。外交部没有透露逮捕原因。"

然而，新近有关欧洲公民在中国被逮捕的报道，以及去年咨询公司被搜查的消息，仍让一些德企员工感到忧虑。德国在北京商会的一项问卷调查显示，德国在华企业员工感到相当不安。"调查显示，三分之一的受访者认为，'法律上的不确定性'是最大的商业挑战。在中国做生意，经常会处在法律的灰色地带。中国法律大多非常宽泛，其法律体系与德国无法相提并论。不断有商界人士被逮捕的报道。其中多数被指控涉嫌间谍罪，--这在中国也是非常宽泛的定罪。"

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