 德语媒体：中国何时超越美国？ | 媒体看中国 | DW | 19.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：中国何时超越美国？

《世界报》通过模型估算，在最有利的情况下，中国也至少要到30年后才有望追上美国。《商报》写道，在中国做生意经常会处在法律的灰色地带，德企员工也感到担心。

Flaggen USA China

中国赶超美国？至少要到2057年，——甚至是不会发生

（德国之声中文网）《世界报》通过一项计算模型，对未来数十年中美经济发展进行估算。

文章写道，目前美国和中国的GDP差值约10万亿美元。这是一个巨大的数字，但鉴于中国过去这些年来一直快速增长，直到不久前，人们还认为，中国未来赶超美国是板上钉钉的事。

"比如，2020年，伦敦经济与商业研究中心还预计，中国将在2028年赶超美国。其它预测认为是在2030年或2033年。但现在越来越多的声音指出：这永远不会发生。"

无论是房地产危机，还是人口减少，都是影响中国经济趋势的重要因素。

"房地产危机的阴影可能还会持续很长时间，因为房地产泡沫的破灭对一个经济体的影响几乎总是长期的。日本80年代末的泡沫破灭后，通货紧缩持续了数十年之久。"

而在人口方面，"目前中国有约9.8亿人在15-64岁之间，据联合国的相关预测，到2050年，这一数字将减至7.67亿人。"

《世界报》通过计算模型得出的各种场景都显示，必须在极其有利的条件下，中国才有望赶上美国，比如，中国未来几十年在通胀保持不变的情况下，有至少两倍于美国的增长率。即便如此，至少要到2057年，也就是30年后，才有可能发生中国赶超美国。并且有相当的可能性，这永远不会发生。

Deutschland-Besuch der chinesischen Regierung

尽管德国企业认为，中国不会冒损害与德国关系的风险，但在华德企员工仍担心，法律的不透明性可能带来后果（图为德中总理去年在柏林的会晤）

中国危险的灰区

《商报》写道："从表面上看，德国在华企业表现得很放松。他们相信，中国不会冒险损害与德国政府的关系，比如逮捕一名德国经理人。此外，他们认为，德国的投资和技术在中国仍很受欢迎。"

文章引述欧盟驻华商会前会长伍德克（Jörg Wuttke）说，大多数企业还完全没有真正感觉到中国国家管控力度的加强，因为他们的日常生意没怎么受到干扰。

"事实上，新近一段时间里，也没有德国在华商人被逮捕的公开报道。德国外交部在回答《商报》询问时表示，目前在中国为接近两位数的德国公民提供领事服务。外交部没有透露逮捕原因。"

然而，新近有关欧洲公民在中国被逮捕的报道，以及去年咨询公司被搜查的消息，仍让一些德企员工感到忧虑。德国在北京商会的一项问卷调查显示，德国在华企业员工感到相当不安。"调查显示，三分之一的受访者认为，'法律上的不确定性'是最大的商业挑战。在中国做生意，经常会处在法律的灰色地带。中国法律大多非常宽泛，其法律体系与德国无法相提并论。不断有商界人士被逮捕的报道。其中多数被指控涉嫌间谍罪，--这在中国也是非常宽泛的定罪。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Close-up of Chinese infant Beijing China Copyright: xBluexJeanxImagesx bji01370016

德语媒体：我们夸大中国的威胁 低估其内政挑战 07.02.2024

《新苏黎世报》分析中国家庭结构的萎缩，指出这不单是老龄化问题，而且会深刻影响中国的经济。《法兰克福汇报》写道，自德国政府公布对华战略以来，总理肖尔茨将首次访问中国。本届德国政府的历次访华都有些棘手。

Die US-amerikanische Flagge links und die Flagge der Volksrepublik China auf dem Dach des Kongresszentrum in Davos. Grafisch im Bild integriert US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Flaggen der USA und China auf dem Kongresszentrum in Davos, Schweiz. Davos Graubünden Schweiz *** The US American flag on the left and the flag of the Peoples Republic of China on the roof of the Congress Center in Davos Graphic in the picture integrates US President Donald Trump and the Chinese President Xi Jinping Flags of the USA and China on the Congress Center in Davos, Switzerland Davos Grisons Switzerland

德语媒体:美国人与其怕中国还不如怕特朗普 05.02.2024

美国前国防部长在德国《每日镜报》刊文指出，面对中国崛起，美国依然坐拥全方位优势，但是如果让特朗普这样的民粹主义者执掌大权，则有将一手好牌打得稀烂的风险。瑞士《新苏黎世报》则呼吁中国政府在恒大破产案中切实关心外国投资者的利益。

A Chinese national flag flutters near the surveillance cameras mounted on a lamp post in Tiananmen Square in Beijing, Friday, March 15, 2019. Chinese Premier Li Keqiang on Friday denied Beijing tells its companies to spy abroad, refuting U.S. warnings that Chinese technology suppliers might be a security risk. (AP Photo/Andy Wong)

德语媒体：北京为何如此热衷于"抓特务" 09.01.2024

1月8日，中国国家安全部宣布破获了一起英国军情六处（MI6）在华从事间谍活动的案件。不过，同近年一系列抓获外国间谍的案件一样，这一次中国官方也未公布更多案情的细节和被捕间谍的下落。