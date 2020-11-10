德语媒体：中国何以迟迟不向拜登祝贺？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以《中国为何迟迟不向拜登表示祝贺》为题的文章写道，从中国外交部迄今为止的表态来看，中方似乎更倾向于认为，美国大选结果尚未揭晓。文章写道：

"中方迟迟不肯表态的原因之一，是北京认为继续关注败选者特朗普的一言一行更符合中方的利益。毕竟，对于中国的宣传机器来说，特朗普拒绝承认败选，是一个难得的好素材。中国宣传机器想要发出的信息是：美国的民主制度乱象环生，这个超级大国正在衰落。官方新华社的一篇文章称，美国无非就是'一个正在没落的国家'。而上周《人民日报》则在其推特账户转发特朗普自称赢得选举的推文，并附上一个笑出眼泪的表情。不过，这一推文稍后已被删除。

中方迟迟不发贺电的另一个原因则是，中方担心因此而激怒特朗普。北京一直担心，这位即将离任的总统有可能会将北京作为其败选的替罪羊，以至于在其截至1月20日的总统任期内，华盛顿的对华鹰派继续有更多的动作。"

文章称，中国采取审慎态度，也是为了避免被卷入有关中方干预美国大选的阴谋论当中，或为特朗普提供任何攻击北京的口实。文章接着写道：

"北京当然也不认为，发出贺电就能令拜登变得温和一些。选战中，拜登怒斥中国党和国家领导人习近平为'匪徒'，而其竞选团队更形容中国对待维吾尔人的做法是'种族屠杀'。北京领导层相信，拜登上台后，也会遏制中方的崛起，只是手段会有所不同，措辞也许会少一些对抗意味。"

文章称，北京相信，拜登治下的中美关系并不会发生实质性改变，而更令北京感兴趣的是，德美关系的改善会对对华政策产生怎样的影响。迄今为止，由于德国在经济方面对中国的依赖性，德国一直被视为制定欧美统一对华路线的障碍。文章写道：

"北京希望，拜登上台后，在是否使用中国技术的问题上，美国会降低对欧洲盟友的压力。但与此同时，中国也已准备好，欧美关系得到加强之后，欧洲将以此作为中美投资协定谈判中的施压筹码。

对于北京来说，更为重要的是，拜登在台湾问题上将会采取什么立场。同奥巴马时代相比，特朗普任期内明显增加了对台军售。当然这也是美方对中国不断在台湾海峡秀肌肉所做出的回应。台湾此前更希望特朗普能当选连任。尽管如此，同北京不同的是，台湾总统蔡英文还是在第一时间向拜登和哈里斯表达了祝贺。"

《商报》也注意到，北京是迄今尚未对拜登表示祝贺的少数国家之一。该报写道：

"被中方忽略的一个事实是，在德国等一系列国家当中，对中国的态度也已经发生了极大的变化。德国外长马斯周日向拜登致贺时称，选举尘埃落定后，德国政府将向美国新一届政府提出'弥合'跨大西洋关系的具体建议。而马斯提出的第一个议题就是如何同'中国这样的国家打交道'，对华关系议题甚至排在了气候保护和新冠疫情之前。"



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