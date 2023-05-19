德语媒体：中国何以如此重视中亚

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》写道，中国中亚峰会选址古城西安，具有很强的历史象征意义。一方面西安是古丝绸之路的重要节点，与此同时，西方七国在日本商讨如何同中国打交道之际，中国最高领导人习近平同中亚五国领导人举行会晤，同西方分庭抗礼的意味非常明显。这篇题为《习近平何以如此重视中亚》的文章写道：

"苏联解体以及中亚各国宣布独立，曾令中国震惊不已。中国新疆同哈萨克斯坦、塔吉克斯坦以及吉尔吉斯斯坦等国拥有超过3300公里的边境线，而多年以来，新疆的民族纠纷一直接连不断：穆斯林少数民族维吾尔人认为他们受到了汉人移民的打压。

过去五年当中，数十万维吾尔人被送进了再教育营，而与此同时，仍有上百万维吾尔人散居中亚各国，他们并不受中国共产党的管控。因此北京非常担心，这些流亡维吾尔人会在境外组织起来，并掀起独立运动。

对于中亚，中国领导人一直采取双管齐下的策略，以期扩大中国在中亚的影响力。一方面，中国一直在向上述国家提供巨额贷款，推动当地的基础设施建设。但这些贷款都有附加条件，即相关工程必须由中国公司承建。这一举措导致了严重的经济依赖：塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的外债中，超过半数来自中国。华盛顿智库'大西洋理事会'专家 Niva Yau表示：'过去二十年间，中华人民共和国在中亚的广泛参与，使该地区出现了从俄罗斯到中国的明显转向。'"

报道指出，中国同中亚的贸易也在不断递增，早已超过中亚同俄罗斯之间的贸易。短短20年间，中国同中亚各国的贸易额从23亿暴涨到了700亿美元的水平。

"中国同时也以自己的方式'解决'了维吾尔问题：在北京的压力下，谋求新疆独立的中亚各类组织，都被列入非法范畴。稍后，有关当局也解散了所有维吾尔人的文化组织。而过去几年以来，即便是无辜民众也会受到当局的严密监控。有鉴于此，总部设在慕尼黑的流亡组织'世界维吾尔大会'前不久在一份声明中称'中国同中亚各国关系日趋密切，这一发展令人担忧。'"

对于西安举行的中国中亚峰会，《每日新闻》网站写道：

"除此之外，此次峰会可能也是为了达到让中国进一步拉近同中亚各国关系的目的，毕竟俄罗斯现在深陷乌克兰战争，已经无暇他顾。中国同中亚各国的贸易总额已经达到创纪录的700亿美元，其中中哈贸易以310亿美元排名榜首。

一些观察家认为，本次中国中亚峰会也是对日本广岛七国集团峰会的一次抗衡。七国集团峰会上，除俄乌战争之外，中国也是重要议题。

新华社报道称，与会各方已经就今后定期举行峰会达成共识。下一次中国中亚峰会将于2025年在哈萨克斯坦举行。"

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