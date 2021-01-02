德语媒体：中国体制的合法性来自哪里？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"中国赢得体制对比"为题，刊登了由柏林自由大学的社会学教授Jürgen Gerhards与政治学教授Michael Zürn撰写的客席评论。文章指出，中国经济飞速发展、数亿人口成功脱贫，已经让人开始怀疑资本主义自由民主是否真的是比专制更加优越的制度，而西方国家应对疫情的进退失当，更是令人担心西方输掉这场体制竞赛。

"令人印象深刻的中国崛起已经表明，即便在缺乏民主的共产党专政下，一个社会也能实现统一制订且得到民众认可的目标。这些目标包括：社会福祉提升、消费选择扩大、国内安全改善、国际安全环境改善、教育水平上升，以及优秀的医疗保障。如果一种社会制度能够实现上述目标，民众就会感到满意，从而支持这种制度，哪怕民众并没有足够的参与决策的权利。一个能够拿出良好成绩单的社会制度，至少能保证具有部分的合法性。"

"中国代表了一种新型的专政体制，它和以往其他挑战民主制度的体制都有所不同。首先，中国体制不同于自由体制，这点在近年来打压维吾尔人、打压香港民主运动的事例中已经清晰体现。同时，中国体制也极其成功：一个在过去三十年间成功让数亿民众脱离赤贫的政权，有资格将其称为史无前例的成就。"

"中国体制并不只是统治者予取予求的场合。一个在过去几十年里实现了如此大规模社会变革与政治变革的政权，绝不只是依靠恐吓民众、笼络精英维持统治的寡头独裁。中国模式不同于纳粹极权，也不同于将一种全面的意识形态强加于社会的斯大林主义。中国是一个技术官僚专制体系，有着明显的集体利益导向和必须成功的义务。类似的专制体系也出现在新加坡以及越南。"

文章接着对比了中国与西方在新冠疫情期间的应对措施以及相应的成效，认为不论在疫情本身还是经济方面，中国体制的表现都优于西方，随后笔锋一转接着指出，西方表现不佳其实并不是因为民主本身的原因，而是由于特朗普这样的缺乏民主理念的民粹分子掌权造成的。作者还认为，韩国等亚洲民主国家同样实现了比西方好得多的防疫成就，更是印证了防疫不力不能怪罪于民主制度。

"西方国家防疫不力、西方社会内部分裂，让整个西方自顾不暇，这造成了另一个后果：西方没能再去指出中国体制缺乏另一种合法性：来自于民主的合法性。典型的案例就是：国际社会对香港民主运动的关注度在疫情前后大相径庭。……疫情爆发后的西方社会是如此地自顾不暇、忙于处理成效寥寥的防疫政策，以至于无力去全面指责中国的行径。缺乏来自于民主的合法性，本来是中国体制的阿喀琉斯之踵，但是在2020年，这一点却被提及得太少了。"

维也纳出版的《标准报》以"特朗普做得正确的事情"为题，刊发评论指出，特朗普在过去四年中唯一值得一提的成就是让世界开始关注过度全球化问题。

"我们还记得2016年，他是在哪些地方赢得了关键的选票：在曾经辉煌、如今被时代抛弃的'铁锈带'。特朗普在底特律等城市对民众说，绝不能允许美国就业岗位继续流失往中国。这样的话语很让民众喜欢，也让特朗普当选为总统。"

"要是没有这样的竞选口号，2020年大选时，希拉里·克林顿大概会在谋求连任，美国与全世界也会少许多谈资。但是，特朗普在2016年赢了。……他稍微刺激了一下中国，从而让人没法指责他没有兑现大选时的承诺。而且中国成为新敌人，对特朗普而言，也正当其时：面对曾经利用黑客帮助特朗普大选的普京，这位美国总统并不大愿意去刺激他。"

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