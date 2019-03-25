 德语媒体：中国伸出“看不见的手” | 媒体看中国 | DW | 29.03.2019

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媒体看中国

德语媒体：中国伸出“看不见的手”

记者无疆界组织本周发布一份报告，历数中国在全球开展媒体宣传攻势的措施，并对此提出警告。不止一家德语媒体以此为契机关注了中国近年来的大外宣。

Kenia Leser der China Daily-Zeitung (Getty Images/AFP/T. Karumba)

目标之一：“讲好中国故事”

（德国之声中文网）《南德意志报》刊登了以"看不见的手"（Unsichtbare Hand）为题的报道，详述中国政府对国内外媒体产业的控制和渗透。文章先介绍了中国媒体所受到的全方位的控制后写道：

"控制本国媒体早已不够了。为了贯彻自己的政治议题和对媒体使命的定义，北京已在将其影响扩展到外国媒体的编辑部，投资出版社，对不配合有关路线的记者和媒体施加压力。这是本周一记者无疆界发布的一份报告给人留下的印象。该组织称中国在国际上试图扩展影响力，已达到了对全球民主构成'现实威胁'的地步。'如果民主国家不进行抵御，北京将把自己的宣传强加于人'，报告作者这样警告。"

文章介绍，中国大幅增加了对外宣媒体的资金投入，每年达约合13亿欧元。中国环球电视网（CGTN）用6个频道提供5种语言的节目，在140多个国家播出；中国国际广播电台在70多个国家播出65种语言的节目。据路透社报道，它还至少是14个国家的33个广播电台的最大持股方。

中国官方举办的国际性媒体论坛会，讨论包括"西方媒体的霸权"、"正面报道"这样的议题。过去几年，主要来自发展中国家的数千名外国记者到中国参加了新闻培训。为了配合"一带一路"，新华社、环球电视网和国际广播电台成立了"一带一路新闻合作联盟"，参加的有42个国家的72家媒体。

China Start von CGTN - Eröffnungsveranstaltung (picture-alliance/Photoshot/Ju Peng)

对外电视：中国全球电视网（CGTN）2016年启动

"在许多民主国家，中国的这种宣传攻势引来的是批评性的目光，因此北京在那里采取另一种策略：谁如果不合作，就把它买下来。据彭博新闻报道，中国仅在欧洲就投资30亿欧元参股媒体公司。……这样的投资效果如何，从南非《独立报》专栏作者Azad Essa的经历就可以看出。他去年曾报道过中国新疆穆斯林少数民族遭受的压制，报道上线几个小时后，他就被炒了鱿鱼。该报有两个中国股东，其中之一是一支非洲发展基金。"

广告还是宣传？

《法兰克福汇报》也关注了记者无疆界组织的有关报告。"中国毫不掩饰自己对外国公众舆论施加影响的意图，并愿意为此投入大笔资金"，

"但报告也承认，这种扩张的广度和深度到底如何，还难以估量。不过报告列举的具体事例反映了北京的全球雄心。例如，国有对外电视台全球电视网（CGTN）几个月前在伦敦开设了一个办公室，聘用了90名工作人员。鉴于英国广播公司（BBC）和德国之声在中国都受到封禁的事实，不禁让人对对等性提出疑问。CGTN在华盛顿和内罗毕也拥有规模相当的办公机构。同英文党报相比，CGTN的宣传显得更有身段和噱头，不时有外国评论员出镜。北京是否凭这个就能吸引欧洲的观众，仍有待观察。"

"报告作者还以批评的眼光看待由《中国日报》编辑出版、由包括德国报纸在内的诸多西方报章随刊发行的《中国观察》广告副刊，认为这为北京提供了通过资金手段施加影响的重要可能。一份这样的副刊在美国能为报纸带来约合22万欧元的广告收入。如果定期发行，就会（让报纸）产生资金上的依赖性。"

 

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。

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