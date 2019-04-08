德语媒体：中国传出的信号

(德国之声中文网) 《新苏黎世报》以"1国1.5制 - 香港收伞"为题，刊发评论指出，"占中九子"被判有罪说明，香港能有多大的自由，最终要由北京说了算。

"自由选举等占中运动的目标，并没有实现。今天，我们回顾这段历史时，甚至不禁要问，这场从一开始就希望渺茫的运动，最终是否还起了反作用。它给予了北京以及香港特区政府以足够的理由去收紧空间。香港《南华早报》在一篇评论中就指出，占中运动尽管激发了民众的相关意识，但是如果当初能采取不那么具有对抗性的手段，兴许中央政府有更大的可能作出让步。"

"这次宣判，香港司法当局也为2014年的这场运动暂时画上了句点。'占中九子'也是最后一批遭到制裁的占中抗议运动领袖。我们并不能指责香港司法前后不一致。在此前的几个案件的庭审中，要求更多自主权的学生领袖、政治人物也都被判了刑。去年9月，法官还宣布禁止一个宣扬香港独立的小党派继续运作。这在香港历史上可是第一次。"

"由此传出的信号非常明确：1997年香港回归中国时，中国所许诺香港的自由权利，其范畴依然要由北京及其指挥的香港特区政权来决定。谁要是逾越了这一并无明确定义的自由界限，就必须要面对可能坐牢的风险。"

"反复提及的'一国两制'，也因此正在被逐渐架空。也许，'1国1.5制'的说法才更加贴切。香港经济界以及大量驻港外资企业依然享有比中国内地多得多的自由，还有基于英国遗产的法治稳定性。香港官方代表也一直将之宣扬为香港的区位优势。但在政治领域，这一前英国殖民地的空间也少得多，而且越来越少。即便这种程度还不能和中国内地的政治相比较，但是，香港的民众最终也不得不向北京的中共掌权者屈服。"

《汉诺威汇报》则注意到了中国汽车销量连续10个月下滑的趋势。评论以"中国决定节奏"为题，指出长期依赖中国销售市场的德国车企，必须及时适应中国市场的新趋势。

"中国目前每1000人拥有170辆汽车，因此该市场依然有着巨大的潜力。在德国，人均汽车拥有量是中国的4倍。但是，作为全球最大汽车销售市场的中国，已经不再是理所当然的摇钱树。在多少有些拘谨的国家官僚机构的推动下，中国人挥别内燃动力，其速度比外国车企所希望的快得多。要是这些趋势并非假象，那么今年，只有电动汽车才能实现销量增长。"

"在欧洲，主流车企都以欧盟尾气标准进一步收紧为由推动向电动汽车的转型。而对于德国大众这样的企业而言，中国市场的趋势至少和欧洲同样重要。尤其是大众的核心品牌非常依赖于远东市场。德国大众为德国本土的电动汽车充电站扩建计划、购买补贴而欢欣鼓舞。而实际上，中国如果能降低增值税，才会是更重要的事情。"

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