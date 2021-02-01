德语媒体：中国会输掉疫苗竞赛吗？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以《中国会输掉疫苗竞赛吗？》为题，介绍了中国在接种疫苗过程中所遇到的问题。文章写道：

“本来从去年三月初直到今年一月，中国每天的新增感染病例都很少超过一百例。但自从北方出现几起较小规模的群聚感染事件后，中国又进入了防疫的战时状态。为了避免出现往年三十亿人次的春运高潮，中国甚至出台鼓励政策，让人们不要出行。位于上海虹桥区的火车站，往年春节前后都是人满为患，但本周六这里却是一派寂静。上海两家医院发现感染病例后，医院附近的街区已被封锁。

“尽管部分地区已经实施了将隔离期延长至四周等诸多限制措施，但真正令人担忧的是，2020年的防疫冠军中国有可能会在今后几个月转胜为负成为输家。同西方国家通过接种达到群体免疫的防疫战略不同，中国的目标则是彻底消灭新冠病毒。有鉴于此，中国将越来越有可能陷入不利境地：今年第四季度，美国和欧洲国家将有望完成接种工作，从而得以重新开放边界。而中国届时只能完成大约三分之一人口的疫苗接种，因此届时外国人仍不得进入中国。”

文章接着写道：“中国政府早在去年中期就开始了对国企员工的疫苗接种，尽管当时这款疫苗的研发工作并未结束。时至今日，中国在人均接种率方面已经落后。截至上周，中国仅有2300万人接种新冠疫苗。即便二月中旬能够达到让5000万人接种的目标，总人口的接种率也只有3.5%，相当于德国目前的接种率；而美国的接种率则高出一倍。二月中旬，英国计划完成对五分之一人口的疫苗接种。”

除了疫苗接种进展缓慢，中国面临的另一个问题是，民众对接种疫苗并不积极。很多中国人认为，在中国境内，感染疫情的风险很低，因此没有必要接种疫苗。《法兰克福汇报》的文章指出：

“即便这种想法是正确的，那也只有继续封锁边境，才能保持较低的感染风险。但党的宣传机器《环球时报》也坦承，只有当中国的接种率达到欧美水平时，中国才能继续引领全球经济的腾飞。为此目的，中国必须尽快提升疫苗的产量。

“这一呼吁本身也说明，当局对提高接种率没有把握。在华工作的德国人如果想进入上海，必须出具有效的居住许可。早在圣诞前夕，德国使馆就曾建议那些希望前往中国的德国人，进入中国后最好不要再离开中国。目前，在华外国人普遍担心，限制措施可能会持续到2021年的圣诞节。”

美中冲突新热点-台湾

一段时间以来，围绕台湾问题，中美两国都采取了一些军事行动。专家认为，台湾已经成为中美冲突的一个热点。《世界报》就此写道：

“当今国际关系中，中美冲突是最具爆炸性的。很多观察家都担心，中美之间的种种摩擦会引发热战。对什么是最有可能引发西方世界同中国的武装冲突这一问题，排名第一的答案就是：台湾。

“中国视台湾为其领土的一部分。但台湾却有美国这个强大的盟友。在特朗普任期内，如果盟友陷入危急关头，美国是否会伸出援手，盟友们并无十分把握。现在拜登已经出任总统，在他任内，美国出手保护台湾的可能性要大得多。但这样一来，无论是有意为之，或是纯属偶然，引发战争的可能性也将变得更大。”



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