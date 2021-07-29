德语媒体：中国会成为阿富汗的保护国吗？

（德国之声中文网）美国军队及其盟友撤出后，阿富汗将发生什么？德国新闻网站Merkur.de的文章以这样的问句引出了中国外长王毅与塔利班代表在天津会晤。文章写道：“和西方国家一样，中国也不愿阿富汗陷入内战或再次成为毒品和恐怖活动的温床。然而，作为一个地区大国，北京自然有自己的目标—无论是经济性还是战略性，在6月与阿富汗和巴基斯坦外长的会晤中，王毅承诺 "将推动塔利班回归政治主流"。

作者Christiane Kühl指出，阿富汗已经有一只脚踏入了内战：“西方军队一一撤军后，塔利班控制了一个个地区，其中多地都没有动用丝毫兵力。塔利班声称已经控制了阿富汗85%的地区。观察人士估计，实际情况约是这个数字的一半。” 不过塔利班是否能够接管整个阿富汗并不能确定，除了阿富汗军队，地方军阀也表示与塔利班作战：“因此，中国首先关注的是安全问题。王毅最近在巴基斯坦指出，目标须是要遏制阿富汗安全风险向地区溢出，并确保总体形势稳定。”

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 目光所及之处全是垃圾 关于美军在阿富汗的使命究竟留下了什么政治遗产，史学家们可能会各持己见。但是从肉眼可见的层面来看，他们真正“留在”阿富汗的，首先是这些垃圾。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 如何处理？ 巴格拉姆在过去的将近20年里，始终是驻阿美军的指挥中心。按照撤军计划，在今年9月11日，也就是“9·11”恐怖袭击20周年纪念日到来之前，美国要撤走驻扎在阿富汗的所有人员——大约还有2个多月的时间。重要的设备美军当然会带走，还有一些可能会留给当地的阿富汗安全力量。但还有很多东西直接被丢弃在这里：各种杂物、包装材料和废弃电子产品。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下了什么 在过去20年里，累计有超过10万人次的美国军人在巴格拉姆基地驻扎。这个距离首都喀布尔北部70公里的军事基地，在这些年里也逐渐发展成一座小小的美国城市，建起了满是商铺的街道，还有各种各样的快餐店。而随着美军的撤离，这里的所谓西方文明足迹最终也消失殆尽。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 彼之垃圾，吾之珍宝 巴格拉姆基地大门外的这些垃圾场已经成为当地居民的“寻宝地”。他们成群结队而来，在堆积如山的垃圾中寻找可以回收利用的“宝贝”。比如图上这位大哥就运气不差，不仅捡到了一双军靴，而且还是完好无损的那种。大家都希望能够在这里找到一些或者可以用，或者可以拿去换钱的东西。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 藏在电路板上的贵金属 在巴格拉姆基地附近，被丢弃的电子垃圾尤其多。像这样的电路板看似平平无奇，但其实隐藏着很多可以回收利用的小零件，比如钉子、螺丝等。此外，如果仔细提炼的话，这里面其实含有铜，有时候甚至还有微量的黄金。对于美国人来说，这毫无疑问是垃圾，但是对于人均年收入折合不到500欧元的阿富汗来说，这已经算是珍宝了。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 巴格拉姆前途未卜 位于兴都库什山脚下的巴格拉姆（图为2004年资料照片），其实作为军事基地的传统已经跨越两个世纪了。早在1979年前苏联入侵阿富汗的时候，这里就一度充当过苏联红军的基地。现在随着美军逐渐撤离，人们担心这里今后可能会落入塔利班的手里。如果极端伊斯兰组织控制了巴格拉姆，那将是他们在战略上的一大胜利。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 高风险的撤离行动 从5月1日开始，美军撤离行动正式启动。为了防止塔利班在撤离期间趁机偷袭，美军部署了重型武器，又加派人手提供安全保护。包括美国在内，一共有36个北约盟友和其它伙伴国家参与了驻阿富汗使命，美国驻扎的士兵大约有2500人，德国则有1100人左右。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 女孩能顶半边天 全员大行动，女孩也不落后：这个小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子。虽然生活仍然困苦，但是美国领导的驻阿富汗使命以及2001年推翻塔利班政权的行动，还是给当地女孩和女性带来了益处。女孩子可以去上学读书，成年女性也可以在社会的各行各业发挥才干——包括最高法院以及其它机构。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 失去生计的当地人 有时候在垃圾堆里也能找到一些精神安慰价值大于物质价值的东西，比如这个小泰迪熊。因为现在需要心灵慰藉的应该是大有人在：在巴格拉姆一带，原本已经形成了一些阿富汗人的居住区，他们原本都是依靠与美军基地相关的营生来维持生计的。而如今，他们和他们的家人又该何去何从呢？

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下些什么？ 除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？“阿富汗与美国之间的伙伴关系不会因此而结束”，美国总统拜登6月25日在白宫会见阿富汗总统加尼的时候如是说。数百万阿富汗人会相信美国总统的承诺。 作者: Friedel Taube, Adek Berry



文章接着指出：“与苏联在冷战末期的失败，或是殖民时代英国与沙皇俄国对抗时期在阿富汗的失败一样，最终，美国在这里也是失败的一方。阿富汗也因此被称为是帝国坟场。中国也应该意识到了这一点，但似乎认为接触是有希望或者至少是必要的。北京正在采取现实政治策略，与双方打交道。对中国来说，最终由谁来控制喀布尔没有维护该地区的安全来得重要。”

7月中旬，王毅与阿富汗外交部长阿特马尔会晤，中方再次提出可以在中国安排阿富汗政府和塔利班之间的和平谈判。另一方面，中国也和塔利班保持联系，也是如此：塔利班发言人苏海尔·沙欣（Suhail Shaheen）最近称中国为友好国家："我们欢迎中国为阿富汗的重建和发展提供帮助"。

作者指出，阿富汗局势总体上是紧张和混乱的。7月，上和组织成员国外长会议上，阿富汗未来的稳定是议题之一。但是成员国也各有盘算，美国智库兰德公司高级分析师葛罗斯曼(Derek Grossman) 指出，北京在该地区日益增长的影响力可能会引起莫斯科的怀疑，即中国正计划取代俄罗斯成为中亚地区的主导力量。而美国呢，拜登强调，阿富汗人民可以并且应该决定如何管理自己的国家。标题为“中国会成为阿富汗的保护国吗？北京为安全而努力--甚至与塔利班会谈”（Wird China zur Schutzmacht Afghanistans? Peking strebt nach Sicherheit – und spricht sogar mit den Taliban）的文章写道：“美国国务卿布林肯本周访问印度的时候曾表示，如果北京推动成立一个具有代表性和包容性的政府，这就是一件积极的事情。拜登希望美国在8月31日前完成从阿富汗撤军。到那个时候，很有可能，阿富汗将成为中国的受保护国。”

宝贵的矿产资源

“承诺、威胁和谈价已经开始了。美国人和欧洲人收拾好武器行囊撤出阿富汗，现在，邻国的部长和外交官们都争先恐后地忙着争取在这里的影响力。” 《法兰克福汇报》本周六（7月31日）发表的一篇文章开篇这样写道。

作者接着指出，阿富汗被认为是全球最大的鸦片生产国，年鸦片产量估计为600 吨，毒品生意是阿富汗的重要经济命脉之一，也是塔利班的一个资金来源。联合国指出，阿富汗的大多数冲突都围绕着土地所有权和水资源：“不过地下也蕴藏着非常丰富的矿产资源，贵金属、铀、价值至少有30亿美元。中国正在阿富汗开采铜和石油。”

标题为“关乎于阿富汗矿产资源”（Jetzt geht es um Afghanistans Bodenschätze）的文章指出，在争夺影响力的角力中，北京走在了前面，早在上个世纪90年代，中国就与塔利班建立了关系。外交部长王毅在与阿富汗和巴基斯坦外长举行会议后，承诺将一带一路延伸到阿富汗。

作者指出：“北京并不为矛盾所困。一方面，新疆穆斯林受残酷打压，另外一方面，被派往巴基斯坦的中国工程师和员工成为俾路支解放军(BLAf)和伊斯兰激进主义塔利班在巴基斯坦的分支——塔利班运动组织（TTP）袭击的受害者。没有办法绕过塔利班，对实用主义北京来说，塔利班恶性程度不算大。中国需要他们以及巴基斯坦军队来牵制激进穆斯林。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。