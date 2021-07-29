德语媒体：中国会成为阿富汗的保护国吗？

中国积极介入阿富汗局势引起各界关注。美国撤军后，中国会成为阿富汗的保护国吗？北京为何需要塔利班？德语媒体试图找到答案。
（德国之声中文网）美国军队及其盟友撤出后，阿富汗将发生什么？德国新闻网站Merkur.de的文章以这样的问句引出了中国外长王毅与塔利班代表在天津会晤。文章写道：“和西方国家一样，中国也不愿阿富汗陷入内战或再次成为毒品和恐怖活动的温床。然而，作为一个地区大国，北京自然有自己的目标—无论是经济性还是战略性，在6月与阿富汗和巴基斯坦外长的会晤中，王毅承诺 "将推动塔利班回归政治主流"。
作者Christiane Kühl指出，阿富汗已经有一只脚踏入了内战：“西方军队一一撤军后，塔利班控制了一个个地区，其中多地都没有动用丝毫兵力。塔利班声称已经控制了阿富汗85%的地区。观察人士估计，实际情况约是这个数字的一半。” 不过塔利班是否能够接管整个阿富汗并不能确定，除了阿富汗军队，地方军阀也表示与塔利班作战：“因此，中国首先关注的是安全问题。王毅最近在巴基斯坦指出，目标须是要遏制阿富汗安全风险向地区溢出，并确保总体形势稳定。”
文章接着指出：“与苏联在冷战末期的失败，或是殖民时代英国与沙皇俄国对抗时期在阿富汗的失败一样，最终，美国在这里也是失败的一方。阿富汗也因此被称为是帝国坟场。中国也应该意识到了这一点，但似乎认为接触是有希望或者至少是必要的。北京正在采取现实政治策略，与双方打交道。对中国来说，最终由谁来控制喀布尔没有维护该地区的安全来得重要。”
7月中旬，王毅与阿富汗外交部长阿特马尔会晤，中方再次提出可以在中国安排阿富汗政府和塔利班之间的和平谈判。另一方面，中国也和塔利班保持联系，也是如此：塔利班发言人苏海尔·沙欣（Suhail Shaheen）最近称中国为友好国家："我们欢迎中国为阿富汗的重建和发展提供帮助"。
作者指出，阿富汗局势总体上是紧张和混乱的。7月，上和组织成员国外长会议上，阿富汗未来的稳定是议题之一。但是成员国也各有盘算，美国智库兰德公司高级分析师葛罗斯曼(Derek Grossman) 指出，北京在该地区日益增长的影响力可能会引起莫斯科的怀疑，即中国正计划取代俄罗斯成为中亚地区的主导力量。而美国呢，拜登强调，阿富汗人民可以并且应该决定如何管理自己的国家。标题为“中国会成为阿富汗的保护国吗？北京为安全而努力--甚至与塔利班会谈”（Wird China zur Schutzmacht Afghanistans? Peking strebt nach Sicherheit – und spricht sogar mit den Taliban）的文章写道：“美国国务卿布林肯本周访问印度的时候曾表示，如果北京推动成立一个具有代表性和包容性的政府，这就是一件积极的事情。拜登希望美国在8月31日前完成从阿富汗撤军。到那个时候，很有可能，阿富汗将成为中国的受保护国。”
“承诺、威胁和谈价已经开始了。美国人和欧洲人收拾好武器行囊撤出阿富汗，现在，邻国的部长和外交官们都争先恐后地忙着争取在这里的影响力。” 《法兰克福汇报》本周六（7月31日）发表的一篇文章开篇这样写道。
作者接着指出，阿富汗被认为是全球最大的鸦片生产国，年鸦片产量估计为600 吨，毒品生意是阿富汗的重要经济命脉之一，也是塔利班的一个资金来源。联合国指出，阿富汗的大多数冲突都围绕着土地所有权和水资源：“不过地下也蕴藏着非常丰富的矿产资源，贵金属、铀、价值至少有30亿美元。中国正在阿富汗开采铜和石油。”
标题为“关乎于阿富汗矿产资源”（Jetzt geht es um Afghanistans Bodenschätze）的文章指出，在争夺影响力的角力中，北京走在了前面，早在上个世纪90年代，中国就与塔利班建立了关系。外交部长王毅在与阿富汗和巴基斯坦外长举行会议后，承诺将一带一路延伸到阿富汗。
作者指出：“北京并不为矛盾所困。一方面，新疆穆斯林受残酷打压，另外一方面，被派往巴基斯坦的中国工程师和员工成为俾路支解放军(BLAf)和伊斯兰激进主义塔利班在巴基斯坦的分支——塔利班运动组织（TTP）袭击的受害者。没有办法绕过塔利班，对实用主义北京来说，塔利班恶性程度不算大。中国需要他们以及巴基斯坦军队来牵制激进穆斯林。”
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