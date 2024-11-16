德语媒体：中国会想念拜登吗？

拜登与习近平进行卸任前最后一次会谈受到了德媒的关注，有德国媒体指出，特朗普将在明年初重返白宫：“可以预见，北京很可能很快就会带着怀念回想起拜登的执政期。“而《法兰克福汇报》的一篇评论则聚焦中国在俄乌战争上的立场，文章指出，真正的中立从来就不存在，北京是俄罗斯最紧密的政治盟友。

（德国之声中文网）“中国会想念拜登吗？也许只有特朗普上台后我们才能确定答案。”《慕尼黑信使报》在线版（merkur.de）本周六（11月16日）发表的一篇文章开头这样写道。作者接着指出：“这位共和党人在其第一个任期对中国发动了贸易战，并宣布，在第二个任期内将对中国进口商品征收新的惩罚性关税。在疫情爆发后，他多次喋喋不休地使用‘中国病毒’一词，令全球华人感到愤怒。不过，目前白宫的主人仍是拜登，尽管他也绝对算不上对中国友善，但相比特朗普，他是一个更可靠的伙伴，尽管北京和华盛顿之间存在各种争议，但他始终努力保持与中国政府的沟通渠道不中断。“

标题为《特朗普重返白宫前的最后一次拜习会》（Letztes Treffen von Biden und Xi vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus）的文章接着指出：“本周末，拜登可能将最后一次以美国总统身份会见中国国家主席习近平。在APEC秘鲁峰会期间，两人举行会晤。“作者Sven Hauberg写道：”拜登任内的对华政策起伏不定，其中2022年春降到了低谷。当时，美国击落了一个据信是来自中国的间谍气球；国务卿布林肯因此取消了原定的访华行程。几个月后，时任美国众议院议长的佩洛西抵达台北，成为数十年来访问台湾的最高级别美国官员。拜登反对这次访问，但也未能阻止其成行，北京方面对这个说法并不相信。”

作者表示，在中国看来，与美国的关系已经破碎。习近平去年曾公开谴责以美国为首的西方“遏制”“围堵”和“打压”他领导下的中国：“尽管这种抱怨并不新鲜，但习近平从未如此直接地剑指美国。习近平的抱怨也凸显了一个事实：拜登近年来成功地将美国的大多数西方盟友拉向了反华立场。从布鲁塞尔到巴黎再到华沙，欧洲前所未有地频繁谈论中国威胁。只有德国总理肖尔茨直到不久之前还一直相信，欧洲可以像之前那样与中国保持密切的合作。”

文章指出，通过特朗普的一些初步人事安排，已经表明他将对北京采取更为强硬的立场。参议员卢比奥（Marco Rubio）可能是下一位美国国务卿，众议员瓦尔兹（Mike Waltz）则有望成为白宫国安顾问。两人对中国立场都较为强硬，其中卢比奥更被视为特朗普的国务卿人选之中最为鹰派者：“可以预见，北京很可能很快就会带着一丝怀念回想起拜登的执政期。”

在俄乌战争问题上，中国是表面中立吗？《法兰克福汇报》本周五（11月15日）发表的一篇评论文章认为，这个问题的答案是肯定的。这篇文章以《给俄罗斯提供武器：中国的表面中立》（Waffen für Russland? Chinas scheinbare Neutralität）为标题写道：“对于情报信息，始终应该保持一定的怀疑态度，因为它们也可能是错误的。但如果有可信的迹象表明，俄罗斯正在中国为乌克兰战争开发无人机，那么欧盟不能对此视而不见。至少应该寻求与北京进行对话。毕竟，这将与中国官方所宣称的中立立场相悖。中国始终声称，在冲突中不会向普京提供军事援助。”

作者Nikolas Busse接着写道：“然而，真正的中立从来就不存在。中国是俄罗斯最紧密的政治盟友。北京看似平衡的立场（尊重乌克兰主权，同时也认可俄罗斯的安全要求），实际上却在偏向莫斯科。今年夏天，中国没有参加在瑞士举行的乌克兰和平会议，这一点再次得到体现。俄罗斯和中国在金砖国家框架内密切合作，并希望取代西方主导的世界秩序。普京从习近平那里得到的最重要的援助甚至都不是军事上的：有了中国的石油和天然气采购，俄罗斯就不会因为失去西方市场而遭受到严重的打击；如果不是这样，如今的战场局势可能不会是这样。然而，如果中国现在直接参与俄罗斯的武器生产，那将是一个巨大的转折点。”

文章指出，从理论上讲，欧洲确实拥有一些手段做出回应：“过去已经有针对中国公司采取的措施。但欧盟和中国在贸易上也相互依赖，这在某种程度上限制了对中国实施制裁的空间，至少目前阶段是如此。无论如何，这场战争的未来走向不会由布鲁塞尔或北京来决定，而主要掌握在特朗普的手中。”



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