德语媒体：中国会对俄罗斯出手相救吗？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道指出，当今世界上，普京总统称得上伙伴的领袖人物已经为数不多，而习近平无疑是这其中最重要的一位。今年二月初，两位领导人还曾重申中俄两国在安全及经济领域的伙伴关系。那么一旦俄罗斯因乌克兰危机而陷入重重国际制裁，中国会及时出手相救吗？这篇题为《俄罗斯的求救尝试》的报道写道：

"在是否会帮助俄罗斯的问题上，北京目前也流露出了迟疑的态度。在谈及俄罗斯对乌克兰采取军事行动的问题时，北京的腔调已经发生了变化。今年二月初，中国外交部长王毅还曾对莫斯科表示理解与支持，而上周末，他话锋一转转而宣称'每个国家的主权和领土完整'都应得到保障和尊重，'乌克兰也不是例外'。

事实上，失去西方贸易伙伴将给俄罗斯经济带来的空当，中国充其量也只能填补一部分。去年中俄贸易额增长了36%，达到1470亿美元，似乎足以证明克林姆林宫从2014年开始推行的东方政策取得了成效。但疫情之年，俄罗斯同欧盟的贸易额仍达到1740亿美元的高水平，足见俄欧贸易更为重要。除此之外，中国对俄罗斯的重要性要远超俄罗斯对中国的重要性：俄罗斯对外贸易中，中国的占比高达五分之一，而俄罗斯在中国外贸中的占比却只有微不足道的2.4%。莫斯科虽然也会向中国出售一些武器和原子能技术，但同俄欧贸易一样，俄罗斯对华贸易也主要局限于原材料出口以及购买技术。"

报道指出，俄罗斯每年向中国输出大约110亿立米天然气，但向欧洲的输气量则高达1850亿立米。因此，一旦失去欧洲市场，中国市场将很难在短期内去帮俄罗斯填补这个巨大的市场空当。报道接着写道：

"欧盟委员会主席冯德莱恩表示，制裁将涉及'所有有助于俄罗斯经济实现现代化和多样化的欧洲产品'。在这一领域，现在就已在向俄罗斯出售技术的中国虽然可以填补部分空缺，但中国是否会为了保持中俄伙伴关系，而承担彻底同美国决裂的风险，则非常值得怀疑。今年二月，华盛顿就曾发出威胁称，如果中国企业违背美国禁令向俄罗斯出口技术，将受到严厉制裁。美国制裁的杀伤力之大，拥有全球领先地位的中国高科技企业华为有着切身体会。美国此前指责华为违反对伊贸易禁令，从而禁止美国公司向华为提供芯片，导致2020年华为的营业额下跌了近30%。"

柏林《每日镜报》也发表客座评论称，在同西方阵营的对抗中，普京寄希望于来自北京的支持。但事实上，普京会因此走进中国铺设的陷阱。评论写道：

“中国既不会为了捍卫俄罗斯，而去公然挑战美国从而断送本国的繁荣，也不会为了拯救俄罗斯经济，向俄罗斯大规模投资以弥补西方制裁普京入侵乌克兰而产生的巨大空当。

相反，中国会以最低程度的代价，让俄罗斯维持同西方的对抗态势，以便使西方无暇顾及中国构成的战略挑战。中国提供的最低限度的支持，可能足以让普京继续坐镇克里姆林宫，这也是普京的唯一诉求。但普京治下的俄罗斯国民经济却会为此付出血的代价。”

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