德语媒体：中国会去调停俄乌危机吗？

（德国之声中文网）周二，德国总理肖尔茨、法国总统马克龙同中国党和国家领导人习近平就乌克兰局势举行了视频磋商。然而正如各方预期的那样，会谈本身并没有带来实质性的结果。《明镜》周刊从德国政府圈获悉，三国领导人就解决乌克兰危机开展合作达成了共识。《明镜》周刊报道称：

"中法德三国领导人举行的视频会议上，习近平强调，必须找到和平解决俄乌冲突的途径。所有国家的主权和领土完整都应得到尊重。习近平承诺，中国将在这场冲突中履行应尽的责任和义务。具体而言，中国将依据一项五点计划为乌克兰提供人道援助。

迄今为止，中国一直拒绝就俄罗斯的侵略行为做出明确的表态，反而不断重申牢不可破的'中俄友谊'。在美国看来，中俄两国都是美国的反对者，而且在俄罗斯发动对乌军事行动之前，习近平和普京曾就此展开过磋商。但另一方面，中国也在强调国家主权不容侵犯，也没有承诺对莫斯科的行动提供直接支持。"

《明镜》周刊报道称，本次会谈是由德法领导人共同发起的，这也是中德法三国领导人首次进行视频通话。

"会谈结束后，爱丽舍宫在巴黎表示，习近平对'德法两国促成停火的努力表示支持'。三国领导人就俄罗斯入侵带来的严重后果，尤其是难民人数急剧增加交换了意见。他们也讨论了制裁行动所扮演的角色。"

《波恩总汇报》发表评论称，俄罗斯对乌克兰发动的侵略显示出，普京正在从一名威权统治者转变为独裁者，他已经构成了对世界和平的威胁。这篇题为《为自由而战》的评论中，对中国在乌克兰危机中的暧昧表现提出强烈批评。评论写道：

"中印两国的弃权票实际上是对普京战争行为的支持。当前世界上，习近平也许是唯一一个能够劝阻普京大国狂热的国家领导人。但习近平却对这场战争保持沉默，也许是因为他自己也正在暗中打造收复台湾的计划。但愿不会出现这样的场景。

一个共同的目标让习近平和普京走到了一切：他们都希望让西方阵营逐步分化，变得日渐衰弱。中国希望成为21世纪的世界霸主，而普京则认为前苏联卫星国的民主化进程对俄罗斯构成了威胁。非同寻常的国际局势对西方世界构成了前所未有的挑战，而团结一致则是欧盟和北约应对普京和习近平的最强有力的工具。因为只要欧洲和美国留下任何空隙，俄罗斯和中国都会乘虚而入。无论是叙利亚、利比亚，还是巴尔干半岛，中俄两国都留下了他们的战略足迹。"

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