德语媒体：中国代价高昂的经济腾飞

(德国之声中文网）中国为经济的高速发展付出的代价极高：该国是世界上最大的温室气体排放国，占全球二氧化碳排放总量的四分之一。有鉴于此，全球气候保护的未来将在很大程度上取决于中国政府是否会执行有利于环保的经济政策。《明镜》周刊从气候保护角度关注了正在北京召开的人大会议以及新的五年计划。这篇题为《中国的二氧化碳排放为何会继续增加》的文章写道：



“中国气候保护问题的核心所在，就是该国经济的发展在大量消耗化石性原料，如煤炭、原油以及天然气。

新的五年计划中，这一点也不会出现变化。国民经济生产总值同二氧化碳排放不再同步增长，虽然被提上了议事日程，但重视程度仍然不够。每单位经济生产总值的二氧化碳排放量将在2020年至2025年之间下降16%。上一轮五年计划就提出了这样的减排目标，但并未能阻止二氧化碳排放量的上升。

新的五年计划里，也并未引入限时限量减少二氧化碳排放量的义务。中国政府计划今后几年内，将可再生能源的占比提高至20%，但这也说明，化石性能源的占比仍高达80%。...

有鉴于此，大多数观察家都认为，中国有害气候的二氧化碳排放量今后仍将大幅上升。英国从事碳市场分析的专业企业“点碳公司” （Refinitiv Carbon）预测，今后若干年内，如果中国经济每年增长5%，那么2025年前，中国的碳排放就将增长10%。”

鉴于去年九月，中国党和国家领导人习近平曾宣布，中国将在2060年实现零排放目标。因此，新一轮五年计划中并没有更多具体的减排步骤，就引起了很多环保组织的批评。《明镜》报道接着写道：



“环保组织‘气候行动追踪’在其新近发布的国别报告中对中国提出的核心批评就是，该国缺少告别煤炭能源的意愿。中国仍在大量开采煤炭资源，并大量兴建火力发电厂。仅在去年上半年，中国建造的新火力发电厂数量就超过了2018年和2019年的总和。中国是当今世界上为煤炭业投入最多资金的国家，而欧盟和美国则出于经济考虑正在逐步退出煤炭工业。



今年中国将向联合国气候保护秘书处提交该国实现碳排放中性的时间表。今年11月，巴黎气候保护条约的签署国将在格拉斯哥举行2019年之后的首次气候峰会。每个国家都需每隔五年提交一次新的气候保护目标，以期实现升温不超过1.5或2摄氏度的目标。包括欧盟、英国、阿根廷、智利、挪威以及乌克兰等国已经修正了各自的气候保护目标。除中国之外，另一个碳排放大户美国也尚未提交气候保护目标。”

中国新一个五年计划在气候保护方面着墨不多也引起了《法兰克福汇报》的注意。该报写道：



“气候保护耗资巨大，而且有可能会造成就业岗位的损失，因此，无论是在工业界，还是在党内，都有很多反对者。即便是一言九鼎的最高领导人习近平也很难让这些批评销声匿迹。本次人大会议也显示出，习近平本人也许并不希望这些批评者保持沉默。

不过，绿色和平组织的李硕仍然希望，中国在气候保护方面会有较大的作为。正如在其他一些领域一样，政府有时会故意降低期待值，以便最终以超出预期的进步成为光荣的赢家。倘若真的如此，这无疑将是气候保护僵局中的中国特色。”

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