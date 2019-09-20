德语媒体：中国人难道与世隔绝？

(德国之声中文网) 本周五，全球众多国家的青年都组织了示威活动，要求国际社会采取更加积极的措施应对气候变化。不过，这场运动似乎并没有波及中国。《南德意志报》驻华记者以"运动？这里没有"为题，试图分析其中的原因。

"全世界许多人都走上街头为气候保护示威，但是在中国，名为'星期五为未来'的全球运动却鲜为人知。通贝里(Greta Thunberg)和她的使命，几乎不为中国人所了解。造成这一局面的原因，并非是中国人不理解气候保护。2017年的一项调查研究显示，94%的中国人都认为，气候变化问题确实存在。这一比例高于几乎所有其他国家。关键的问题却在于，中国当局不喜欢'运动'这个字眼。凡是党无法掌控的事情，都要被压制。所以，环保组织在中国开展业务变得艰难，环保人士受到了压力。学生组织的罢课运动，更是无法想象。"

"尽管如此，环保与气候保护依然在中国受到相当的重视。一旦牵涉到环境问题，中国民众可不会含糊。环境污染问题与腐败、贫富差距拉大都是中产阶级最为担忧的问题。多年来，民众对工业化造成的环境问题的意识不断增强。在发生环境丑闻或者遇到争议项目时，民众也屡屡上街抗议。就在今年夏天，武汉的许多民众就上街抗议当地政府兴建一座垃圾焚烧电厂的计划。这场抗议尽管在几天后就被警方武力压制，但是民众对此的怒火，却也是近年来当局重视环保与气候问题的一大原因。目前，中国对可再生能源的投资力度超过任何其他国家，绿色科技产业融集了数以亿计的资金。"

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 南太平洋的序幕 最先拉开全球抗议序幕的是在法属喀里多尼亚。岛民近年来努力捍卫四周的珊瑚礁。然而，海平面上升却让每个岛国都面临消失的危险。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 所罗门群岛 所罗门群岛的学生们周五旷课，参加抗议，呼吁人们关注气候变暖对他们的国家的威胁。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 澳大利亚数十万人走上街头 澳大利亚举行大规模的抗议，示威者希望政府和经济界作出承诺，在2030年以前实现零排放。此外，他们也呼吁世界领导人在联合国气候峰会上做出切实的努力。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 东南亚加入抗议 泰国学生在曼谷自然资源部和环境部门前抗议。作为湄公河盆地的一部分，泰国已经感受到洪灾和海岸侵蚀的后果。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 婆罗洲环境遭破坏 印尼婆罗洲的示威者带着口罩，因森林大火导致烟尘弥漫。婆罗洲因砍伐森林以种植经济作物棕榈树，而导致当地民生受损，红毛猩猩的栖居地也急剧缩小。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 达卡的示威者 孟加拉学生和气候活动人士走上街头。在该国十分重要的纺织业除了存在剥削工人以外，也给环境带来严重污染。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 阻碍交通 清晨，德国的抗议者就走上街头。在法兰克福市中心，高峰期交通受阻，抗议者面对的是一片汽车鸣笛声。

星期五为未来——气候抗议全球“大联唱” 呼吁减少排放 捷克首都布拉格，学生们呼吁领导人减少碳排放、保护气候。周五，世界各地计划举行5000项抗议活动。 作者: Elizabeth Schumacher



《法兰克福汇报》记者也同样就此现象刊发了短评：

"去年8月，通贝里首次在斯德哥尔摩就气候问题进行示威。一年后，这场抗议运动遍及世界各地。但是，全球人口最多的国家，却没能加入这场运动。在中国，通贝里的'星期五为未来'运动几乎不怎么被报道。这并不意味着中国人对气候保护不感兴趣，而是因为学生组织的示威运动在中国是禁忌。威权政府会将学生运动视作叛乱的前奏。尤其是现在，没过几天就是70周年国庆日，一旦出现此类集会，中国安全机关更是会立即予以驱散。"

"就在今年6月，桂林市一名16岁女孩一度引起了关注。她在市政府门前手举标语牌，支持环保运动。在境外社交媒体推特上，她发布了现场的照片，同时也承认，自己只在市政府楼前站了一小会，避免引起太多关注。但是，在中国互联网上，这名视通贝里为榜样的女孩却没有引发什么关注。对于极端注重教育的中国父母而言，学生为了一场抗议活动而不去上课，是难以想象的。在中国，环保是自上而下的指令；在习近平治下，公民社会式的运动只会受到相当有限的容忍。"

柏林出版的《每日镜报》则以"对于美国而言，这样的结盟会是一场噩梦"为题，刊发评论点评了眼下愈演愈烈的伊朗问题危机。作者注意到，就在不久前，中国外长王毅在北京会见了到访的伊朗外长扎里夫，并强调了两国的战略伙伴关系；除了能源、基建领域的合作，中国还有意向伊朗派驻"安全人员"。文章呼吁，美国必须尽快转变其既有策略，从而更好地应对这两个国家的结盟。

"向伊朗派驻'安全人员'：美国怎么才能不把这种行为视为挑衅？更不用说以色列，伊朗一直威胁要'消灭'这个国家。"

"不论北京自己有哪些其他说法，今天，和伊朗结盟的意愿，让中国的'一带一路'规划显得更像是宣战。中国确实在进口伊朗的石油和天然气，但是美国的制裁却依然对伊朗造成了打击。而且，如果中国与伊朗的合作进一步扩大，以至于囊括巴基斯坦和阿富汗，这就意味着一个全新的高度：简而言之：中美贸易战也不过是小巫见大巫。"

"所以，美国政府亟需更换战略。这其实并非全新的战略：维护美国自己的战略伙伴关系。毕竟，还是有不少国家与伊朗、中国保持对话的，比如德国、法国。"

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