德语媒体：中国人的怒气和习近平的选择

《法兰克福汇报》驻华记者发表评论：“在中国，人们对过度防疫的愤怒已经积聚了好几个月。周末，这一怒火以抗议的形式宣泄了出来。”评论接着写道：

“其中规模最大、也最大胆的示威发生在上海，这并非偶然。这个城市迄今还没有从今年年初长达两个半月封城的创伤中恢复过来。抗议浪潮蔓延的速度之快，可能让领导层吓了一跳。自从1989年民运以来，中国街头还从没有如此公开地喊出过推翻领导人的口号。不过，认为目前仍是零星的抗议行动会对共产党政权构成严重的威胁，还为时过早，并且可能是错误的。绝大多数示威者要求的是放松防疫政策，而不是结束共产党的统治。

无论如何，事件对党和国家领导人习近平是个新的考验。人们有理由担心，他不会停留在以做出妥协来平息公众的怒火。中国可能将面临新一轮压制。届时，那些在上海呼喊习近平下台的人，将夜不能寐。那就要看民众会不会屈服于威吓，抑或抗议的精神一旦从魔法瓶里被释放出来，就无法再令其消失。”

习近平面对重大选择

柏林出版的《日报》也刊登署名评论指出，过去两天中发生的众多示威活动，是中国自1990年代以来最大和最有勇气的抗议。

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

“它们表明了，过去数月中积累了多大的怨愤。人们的不满并非没有缘由，而是由无数的人为悲剧引发的，这些悲剧都是严苛的封控措施造成的。

一些人因封控而失去了经济来源和生计，已被逼到了死胡同，他们已经没有什么可以失去了。另外很多人则是出于道义不愿再保持沉默。尽管可能面临被压制的后果，他们还是发出了自己的声音。他们有着同样的诉求：结束‘清零’政策，为此他们面临锒铛入狱的危险。

民众起来反对的这一政策同习近平个人紧密相连。没有人像这位69岁的党的领导人一样，将防疫清零视为无可替代、奉为成功故事。然而在这个周末之后，习近平的‘清零’也许将走向终结。

但他的统治并不会随之终结。如果有人这样认为，就是低估了中国言论审查的效率和对内安全机构高压下的寒蝉效应。而且，中国已经多年没有批评性的媒体或非政府组织——它们是地方抗议运动相互协调必不可少的组织。

此外，很多中国人的不满首先针对的是防疫措施，而不是北京的中央政府。人们把过度的封控视为地方居委会滥用权力，并不认为这是一个极权体制造成的结果。

习近平现在面对一个重大的选择：是顺应民意，不仅放松封控，而且放松他日益高压的政策，还是施以国家铁腕让所有抗议者噤声，后一种手法对他来说近年来日臻完善。但是，谁又能知道，人们会不会再度奋起反抗。

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